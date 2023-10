La presa elettrica smart che comandi a voce è finalmente scontata! Prendila ora

In una casa smart, quindi completamente intelligente, oltre ovviamente a elettrodomestici e accessori, anche le prese devono essere tali. Infatti, potrai comandarle a voce, per stabilire l’accensione, lo spegnimento e la programmazione. Così che, oltre a una straordinaria comodità, avrai anche un notevole risparmio in bolletta! Un esempio illuminante di ciò è la presa intelligente TP-Link, che puoi integrare al WiFi di casa oppure ufficio. Oggi ti viene offerta scontata del 31%, quindi la paghi solo 8,99 euro!

Presa intelligente TP-Link: caratteristiche tecniche

Con questa presa intelligente della TP-Link controlli i dispositivi connessi allo smart plug ovunque ci sia internet utilizzando la app tapo sul tuo smartphone. Puoi programmarla per fornire in modo automatico energia a seconda della reale necessità. Per esempio, puoi impostare l’accensione delle luci e il loro spegnimento nelle ore che davvero servono, per esempio quelle serali, quando sei in casa, ecc. E’ compatibile con gli assistenti vocali alexa e google assistant.

Puoi altresì accendere e spegnere i tuoi dispositivi a intervalli di tempo programmati per simulare la presenza in casa. Il carico massimo è di 2300 w, 10 a. E’ molto sicura, senza rischi di sovraccarichi, sebbene occorra sempre stare attenti a ciò che si attacca, senza esagerare o sbagliare gli adattatori. Per quanto concerne i requisiti di sistema, parliamo di quelli più diffusi, da Android 4.3 o versioni successive e iOS 9.0 o versioni successive.

Oggi questa straordinaria presa smart ti viene offerta scontata del 31%, quindi la paghi solo 8,99 euro!

