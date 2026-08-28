Costa meno di 20 euro e taglia la bolletta: il dispositivo furbetto da avere a casa

La Tapo P100, presa intelligente Wi-Fi di TP-Link, è venduta su Amazon.it a 9,90 euro nella pagina consultata il 27 agosto 2026. Costa meno di 20 euro e può aiutare a tagliare sprechi e consumi inutili in casa: permette di controllare da remoto lampade, ventilatori e piccoli elettrodomestici collegati alla presa, senza hub aggiuntivi. La compatibilità dichiarata è con Alexa e Google Assistant.

Tapo P100, la smart plug Wi-Fi di TP-Link che rende “intelligente” una presa normale

La presa intelligente Tapo P100 è uno di quei dispositivi piccoli, quasi invisibili, che però possono cambiare alcune abitudini domestiche. Si inserisce in una normale presa elettrica e consente di comandare dallo smartphone un apparecchio tradizionale. Una lampada da comodino, una piantana in soggiorno, un ventilatore o una presa multipla leggera possono essere accesi e spenti tramite l’app Tapo, a patto che ci sia una connessione internet.

Secondo la scheda pubblicata su Amazon, il prodotto funziona con il Wi-Fi domestico e non richiede un hub separato. Un vantaggio pratico, soprattutto per chi non ha già una casa piena di dispositivi smart. Si configura dal telefono, si collega al router e poi si gestisce dall’app. La scocca è indicata con materiali ignifughi V-0 secondo standard UL94. Le dimensioni riportate sono 5,1 x 7,7 x 7,2 centimetri: non è minuscola, ma resta abbastanza compatta per l’uso quotidiano.

Il principio è molto semplice: dare o togliere corrente al dispositivo collegato. Da qui possono arrivare i risparmi. Non perché la presa faccia consumare meno l’elettrodomestico, ma perché aiuta a evitare luci dimenticate accese, standby lunghi e accensioni fuori orario. In una casa dove caricabatterie, luci decorative o piccoli apparecchi restano attaccati per ore, alla lunga la differenza può farsi sentire.

App, voce e timer: gli usi quotidiani più concreti

La funzione più immediata della smart plug Wi-Fi TP-Link è il controllo remoto. Dall’app Tapo si può spegnere una lampada lasciata accesa prima di uscire, accendere una luce prima di rientrare o controllare lo stato della presa quando si è fuori casa. Sono gesti piccoli, ma è proprio qui che questi accessori hanno senso. Più che nella promessa di una casa futuristica, nella comodità di tutti i giorni.

C’è poi la programmazione oraria, utile per gestire abitudini ricorrenti. Si possono impostare le luci al crepuscolo e spegnerle al mattino, oppure programmare un ventilatore nelle ore più calde, sempre rispettando i limiti di carico del dispositivo. “Alexa, accendi il ventilatore” è l’esempio riportato nella pagina prodotto e spiega bene il funzionamento: la presa è compatibile con Amazon Alexa e Google Assistant, quindi può essere comandata anche con la voce se in casa c’è uno speaker compatibile.

Da segnalare anche la modalità assenza, pensata per simulare una presenza in casa accendendo e spegnendo i dispositivi collegati a intervalli programmati. Non sostituisce un sistema di sicurezza, meglio chiarirlo subito. Però una luce che si accende in soggiorno la sera, quando l’appartamento è vuoto, può essere un piccolo accorgimento in più. Molti la usano proprio così, durante le vacanze o nei fine settimana fuori città.

Occhio ai limiti: 10A, 2300W e compatibilità in casa

La Tapo P100 non è una presa adatta a qualsiasi apparecchio domestico. La scheda tecnica indica un carico massimo di 2300 watt e una corrente nominale di 10 ampere. Sono valori sufficienti per molti usi leggeri o medi, ma vanno controllati prima di collegare dispositivi che assorbono molta energia. Stufe elettriche, forni, ferri da stiro potenti o grandi elettrodomestici possono superare, o avvicinare troppo, questi limiti. Meglio leggere sempre l’etichetta dell’apparecchio.

La tensione operativa riportata è 240 volt, compatibile con l’uso domestico europeo. Resta comunque una presa smart per interni. Serve quindi buon senso: niente ambienti umidi se non è previsto, niente collegamenti improvvisati, niente sovraccarichi su ciabatte già piene. Una presa intelligente resta pur sempre un dispositivo elettrico. Comodo, sì, ma da usare con attenzione.

C’è poi il tema del Wi-Fi. Il prodotto si collega al router di casa, ma il funzionamento dipende dalla copertura della rete. In un corridoio lontano dal modem, o in una taverna dove il segnale arriva debole, il comando da app può essere meno affidabile. Non è un problema insolito per questo tipo di prodotti. È semplicemente un aspetto da considerare, soprattutto nelle abitazioni su più piani o con muri spessi.

Prezzo, recensioni e garanzie: perché è tra le prese intelligenti più vendute

Il dato che salta subito agli occhi, nella pagina Amazon consultata, è il prezzo di 9,90 euro, con uno sconto del 24% rispetto al prezzo consigliato di 12,99 euro. La piattaforma segnala anche oltre 42.000 recensioni, una media di 4,6 stelle su 5 e più di 100 acquisti nell’ultimo mese per questa inserzione. Numeri che spiegano perché la Tapo P100 sia spesso tra le scelte più considerate da chi vuole provare la domotica senza spendere troppo.

La vendita indicata è gestita da Amazon, con disponibilità immediata al momento della consultazione, reso gratuito secondo le condizioni riportate e garanzia legale di conformità di 2 anni. Sono dettagli concreti, tutt’altro che secondari: su prodotti elettrici economici, assistenza e possibilità di restituzione pesano quasi quanto le funzioni smart.

Non è una soluzione miracolosa per abbassare la bolletta, e non va raccontata così. Però, usata bene, una presa intelligente sotto i 20 euro può aiutare a controllare meglio consumi e abitudini: spegnere quello che resta acceso, programmare gli orari, evitare dimenticanze. In tempi di attenzione ai costi di casa, il suo successo nasce anche da questo. Costa poco, si installa in pochi minuti e rende un po’ più ordinato l’uso dell’energia domestica.