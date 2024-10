Presa Smart con controllo vocale: SOLO 10€ per trasformare la tua casa

La tecnologia sta rendendo la nostra vita sempre più comoda, e uno degli accessori più utili per una casa moderna è la presa smart. Se non sai ancora di cosa si tratta, niente paura: oggi scopriamo la Tapo P105, una presa intelligente facile da usare e super conveniente (solo 10,99€!) che ti permette di controllare vari dispositivi di casa con il semplice tocco di un’app o persino con la tua voce.

Approfitta della promo pazza per la Presa Smart a soli dieci euro

Una presa smart come la Tapo P105 funziona proprio come una presa normale, solo che è molto più intelligente! Basta collegarla a una presa di corrente standard e poi connetterla alla rete WiFi di casa. A questo punto, puoi inserire un dispositivo, come una lampada, un ventilatore, una macchina del caffè o altri piccoli elettrodomestici, e controllarlo con il tuo telefono tramite l’app Tapo o con la voce se hai un assistente virtuale come Alexa o Google Home.

La Tapo P105 ti offre una serie di funzioni pratiche. Ad esempio, puoi accendere e spegnere i dispositivi collegati anche a distanza. Ti è mai capitato di chiederti se hai spento la lampada prima di uscire di casa? Con la Tapo P105, puoi verificarlo e spegnerla o accenderla ovunque ti trovi, direttamente dal tuo smartphone. Se hai un dispositivo con Alexa o Google Home, il controllo vocale rende tutto ancora più comodo: sei già comodo sul divano e non vuoi alzarti per spegnere le luci? Basta dire “Spegni la luce” e la presa farà tutto per te.

Per soli 10€, puoi rendere la tua casa più smart. Se vuoi fare un passo verso la domotica, la Tapo P105 è un’ottima scelta per iniziare a sperimentare.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.