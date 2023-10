Ben 4 prese smart a soli 33 euro: quadruplica il risparmio in bolletta!

Le prese elettriche smart consentono un risparmio in bolletta perché le puoi gestire in base alle reali esigenze, senza più sprechi di corrente. E’ infatti possibile gestirle tramite app o assistenza vocale, avendo la connessione WiFi integrata. Il modello Tapo prodotto dalla TP-Link che ti presentiamo in questa strepitosa offerta ti consente di fare tutto questo moltiplicato per 4! Infatti, pagherai ben 4 prese elettriche smart solo 33,99 euro, grazie allo sconto del 6%!

Immagina quindi quale straordinario sconto in bolletta otterrai non lasciando più accesi elettrodomestici ed accessori quando non servono più!

Scopri le prese elettriche smart firmate Tp-Link

Scopriamo ora qualche specifica tecnica su questo prodotto. Partiamo dai vantaggi: alta qualità, certificazione da parte di un’autorità mondiale, cassetta di sicurezza scorrevole previene scosse elettriche, materiale ABS ignifugo, stoccaggio automatico, 2 anni di garanzia. Le dimensioni sono molto compatte: 72 mm* 51 mm. La gestisci tramite comando vocale Alexa o Google Assistant, oltre che tramite app Tapo su smartphone. Per programmare per esempio accensione o spegnimento, oppure fare lo stesso ma a distanza senza dover raggiungere la presa. Che comodità, soprattutto per chi ha case molto grandi!

Non dovrai essere un elettricista o un nerd per usarle: nessun hub richiesto, si configura molto rapidamente, in pochi secondi. La presa è di tipo 10A, l’app Tapo può anche gestire la telecamera di sorveglianza Tapo C200 e condividere le autorizzazioni di gestione direttamente con la famiglia. Spina europea, solo per una presa femmina di tipo C (o prese). Quanto all’alimentatore: AC 220-240 V, 50/60/Hz/Carico massimo 23000 W, 10 A+.

Solo per oggi pagherai le 4 prese elettriche smart di Tp-Link Tapo solo 33,99 euro, grazie allo sconto del 6%!

