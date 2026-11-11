Queste prese smart da pochi euro individuano qual è l'oggetto "mangia" energia in casa e risparmi subito in bolletta

Nel 2026 molte famiglie le usano per tenere d’occhio elettrodomestici e dispositivi lasciati collegati: si inseriscono tra la presa a muro e la spina dell’apparecchio, senza toccare l’impianto elettrico, e si controllano da app, quasi sempre tramite Wi-Fi. La sorpresa, il più delle volte, arriva dagli oggetti che sembrano spenti: televisori, decoder, caricabatterie e piccoli elettrodomestici possono continuare ad assorbire corrente, poca alla volta, ma per molte ore.

Una presa smart misura il consumo dell’apparecchio collegato a quella singola presa. Non legge, quindi, il consumo totale della casa. È bene chiarirlo subito: se si collega una lavatrice, l’app mostrerà quanto assorbe la lavatrice; se invece si collega una multipresa, il dato riguarderà tutti i dispositivi attaccati a quella ciabatta, con una lettura meno precisa sul singolo apparecchio.

Alcuni modelli indicano la potenza istantanea, cioè quanto sta consumando il dispositivo in quel momento. Altri registrano anche i kWh accumulati nell’arco di un giorno, di una settimana o di un mese. Il numero, però, va letto con un po’ di attenzione. Una stufetta elettrica può consumare molto per poco tempo; un frigorifero assorbe meno, ma lavora tutto il giorno, con accensioni e pause.

Per farsi un’idea seria del peso in bolletta bisogna osservare i dati per più giorni. Restano fuori, invece, gli apparecchi collegati direttamente all’impianto: climatizzatori fissi, forno da incasso se non passa da una spina accessibile, luci a soffitto e sistemi elettrici che non sono collegati alla presa smart.

Consumi in tempo reale, storico e costi: le funzioni da guardare

La funzione più importante è il monitoraggio energetico, ma non tutte le prese intelligenti ce l’hanno. Alcuni modelli economici servono solo per accendere e spegnere da remoto. Altri, come diverse versioni Tapo, Meross, Sonoff o prodotti compatibili con Smart Life e Tuya, mostrano i consumi in tempo reale e conservano i dati nel tempo. La differenza, nell’uso di tutti i giorni, si vede subito: un conto è leggere “sta assorbendo 900 watt” alle 19.30, un altro è sapere quanto ha consumato quello stesso apparecchio in una settimana.

Una presa smart con monitoraggio consumi collegata a un elettrodomestico, controllata da smartphone per ridurre gli sprechi in bolletta.

Lo storico dei consumi aiuta a confrontare abitudini diverse: asciugatrice usata di sera, deumidificatore acceso di notte, macchina del caffè lasciata in standby fino al mattino. Alcune app permettono anche di inserire la propria tariffa elettrica per stimare la spesa in euro. È una stima, non una seconda bolletta: dipende dal contratto, dalle fasce orarie, dagli oneri e da come l’app calcola il costo. Però offre un’indicazione concreta. E spesso basta quella per cambiare una routine.

Compatibilità, potenza massima e Matter: i controlli prima di comprare

Prima di acquistare una presa smart con monitoraggio consumi, il primo controllo è molto pratico: l’attacco. In molte case italiane convivono prese bipasso, Schuko e adattatori. Un modello con attacco Schuko non entra ovunque, mentre una presa italiana da 16 A può essere più comoda in cucina o in lavanderia. Sembra un dettaglio, ma quando si prova a installarla diventa decisivo.

Contano anche le dimensioni: in una multipresa stretta, un adattatore troppo largo può coprire gli ingressi vicini. Poi c’è la portata massima, indicata in ampere e watt. Molti modelli arrivano a 16 A e a circa 3.680 watt, ma il limite va sempre controllato nella scheda tecnica del produttore, soprattutto con apparecchi che consumano molto, come stufe, ferri da stiro, lavatrici o forni portatili. Un sovraccarico non è una prova da fare “per vedere se regge”. Alcune prese hanno protezioni contro sovraccarichi e cortocircuiti, ma non sostituiscono le regole di sicurezza dell’impianto.

Per la casa connessa, infine, va verificata la compatibilità con Alexa, Google Home, Siri, Home Assistant o con gli altri sistemi già presenti. Lo standard Matter, disponibile su alcuni modelli recenti, rende più semplice far lavorare insieme dispositivi di marchi diversi. In pratica riduce il rischio di comprare una presa che funziona bene da sola, ma male nel sistema domestico già installato. Attenzione anche alla rete: molti dispositivi richiedono il Wi-Fi a 2,4 GHz, almeno durante la configurazione.

Timer, automazioni e spegnimento da remoto: quando il risparmio si vede

Il risparmio arriva quando i dati diventano azioni. Una presa smart può spegnere un apparecchio a un orario stabilito, togliere corrente dopo un certo tempo oppure essere controllata da remoto quando ci si accorge, magari dall’ufficio o dal treno, di aver lasciato qualcosa acceso. È qui che il monitoraggio diventa davvero utile: prima si scopre lo spreco, poi si imposta una regola semplice.

I timer servono con i dispositivi che non devono restare alimentati tutto il giorno: caricabatterie, luci decorative, piccoli elettrodomestici, alcune postazioni di lavoro in casa. Le automazioni possono seguire orari fissi o scenari ricorrenti, per esempio spegnere più prese insieme la sera e riattivarle al mattino. Non tutto, però, va scollegato alla leggera. Frigoriferi, router, sistemi di sicurezza e dispositivi medici hanno bisogno di continuità.

Qui serve prudenza. Una buona scelta parte da tre domande semplici: che cosa voglio misurare, quanta potenza assorbe quel dispositivo, quale app userò ogni giorno. Le prese smart con monitoraggio consumi non tagliano la bolletta da sole, ma rendono visibili abitudini che prima restavano nascoste. E quando un consumo diventa visibile, cambiarlo è molto più facile.