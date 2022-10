Pressione che va giù o su? Tienila sotto controllo con PIC (-55%)

Tieni sotto controllo la tua salute a casa in qualsiasi momento grazie a questo Misuratore di Pressione di Pic Solution. In casa non dovrebbe mancare mai quindi cosa stai ancora aspettando?

Su Amazon potrai trovarlo con una strepitosa offerta pari al 55% di sconto che ti permette di risparmiare più di 50€ arrivando così a pagarlo solamente 40€. Non lasciarti sfuggire questa promozione fantastico e completa il prima possibile l’ordine.

Con Amazon Prime potrai avere spedizioni veloci e gratuite in tutta Italia, perciò ricordati di attivare l’abbonamento sul tuo account il primo possibile.

Misura la tua pressione a casa come dal medico con PIC

Il Misuratore di Pressione Easyrapid di Pic Solution è quello che cercavi per controllare la tua salute e quella di tutta la famiglia in qualsiasi momento della giornata a casa senza doverti recare dal medico oppure in farmacia.

Basterà sedersi correttamente al tavolo, indossare il bracciale in dotazione e premere il pulsante “start” per iniziare la misurazione e in poco tempo potrai leggere i tuoi risultati sullo schermo.

Dotato di una borsa, te lo porti persino a spasso così non hai problemi quando viaggi. Per quanto riguarda l’alimentazione, invece, sono necessarie quattro pile ma non farti pensieri: sono già incluse nella confezione!

Grazie al tasto “Mem” potrai memorizzare i tuoi dati inerenti alla misurazione per avere un quadro generale della tua salute. Inoltre il comodo e morbido bracciale permette una apertura di questo che varia dai 22 cm fino ai 42 cm.

Non aspettare un secondo di più e acquista il tuo Misuratore di Pressione Easyrapid di Pic Solution a soli 40€ e grazie alla promozione che trovi su Amazon, sbrigati prima che il prodotto vada in esaurimento.

Con un abbonamento Prime avrai anche diritto a consegne sempre gratuite e veloci su tutto il territorio italiano.

