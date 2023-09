Prestazioni al top con la TASTIERA LOGITECH da gaming

Dopo anni e anni di pandemia, in cui i costi delle componenti del PC sono salite ai massimi livelli, finalmente i costi stanno diminuendo e ad oggi è possibile assemblare un PC a prezzi praticamente normali, se non vantaggiosi. Nel caso dei videogiocatori, una delle componenti fondamentali nell’assemblaggio di un PC è senz’ombra di dubbio la tastiera, che rappresenta l’accessorio attraverso cui ci si interfaccia in larga parte al videogioco del momento, e deve quindi garantire prestazioni eccellenti in termini di corsa del tasto e quant’altro. È proprio sulla base di questa necessità che oggi Amazon ti consiglia la tastiera Logitech G915 LIGHTSPEED da gaming in offerta su Amazon all’incredibile prezzo di soli 169 euro, con il 19% di sconto rispetto al prezzo di listino originariamente suggerito dalla stessa Logitech.

La tastiera Logitech migliore di sempre

Da un punto di vista strutturale e di progettazione, questa tastiera da gaming è davvero eccellente, grazie alla sua struttura compatta e a basso profilo, che ti assicura delle prestazioni sbalorditive all’interno di qualsiasi videogioco frenetico con cui ti interfaccerai, che sia uno sparatutto in prima persona o un MOBA.

Si tratta di una tastiera wireless, che dunque non necessita nemmeno di un cavo per funzionare: collegarla al tuo PC è davvero semplicissimo, e nel giro di pochissimi secondi sarai già in grado di giocare al tuo videogioco preferito. Non c’è problema però nel caso in cui volessi collegarla con il cavo, dal momento che presenta un cavo USB con cui puoi collegarla al tuo PC. In ogni caso presenta appena 1 millisecondo di tempo di reazione, e questo è un parametro davvero fondamentale in videogiochi dinamici come Call of Duty o Battlefield, in cui premere il grilletto per primi fa letteralmente la differenza.

Un altro punto di forza è rappresentato poi dal sistema di illuminazione RGB, che è completamente personalizzabile in base alle tue preferenze, per qualsiasi tasto tu voglia.

Insomma, a poco più di 160 euro hai la possibilità di assicurarti una delle migliori tastiere da gaming attualmente presenti sul mercato, con cui potrai vincere ad ogni partite dei tuoi videogiochi online preferiti: ecco il motivo per cui ti consigliamo caldamente di acquistare questa tastiera Logitech G915 LIGHTSPEED in offerta su Amazon cliccando su questo indirizzo, dal momento che si tratta di un’offerta a tempo limitato, per cui devi affrettarti il prima possibile.

