Prestazioni al top con la TASTIERA MECCANICA in offerta

Dopo anni e anni di pandemia, finalmente il costo della componentistica informatica è tornato a prezzi umani, praticamente alla portata di tutte le tasche. Tra i principali accessori quando assembliamo un PC completamente ex novo, rientra sicuramente la tastiera, che dev’essere efficiente e prestante, soprattutto se si utilizza nei videogiochi, dove avere tempi di reazione ridotti al minimo è fondamentale per vincere la partita. Proprio a tal proposito quindi Amazon ha ben pensato di proporti la tastiera meccanica SteelSeries Apex 7 TKL in offerta all’incredibile prezzo di soli 119 euro, con uno sconto del 20% rispetto al prezzo di listino originariamente proposto dalla compagnia produttrice.

Tastiera meccanica SteelSeries: il meglio per i gamer

Uno dei punti di forza alla base di questa tastiera sono senz’ombra di dubbio i tasti, durevoli e resistenti, che sono garantiti perfino per 50 milioni di pressioni consecutive, offrendo così una longevità senza eguali. È presente addirittura un piccolo display OLED in corrispondenza della parte superiore destra della tastiera, che puoi personalizzare completamente a tuo gusto inserendo le tue gif preferite, o dandoti la possibilità di leggere i messaggi dei tuoi compagni di squadra su Discord.

Molto apprezzata poi la presenza di tasti multimediali appositi per la regolazione del volume e delle impostazioni di gioco: hai la possibilità ad esempio di mettere in pausa, tornare indietro, saltare e tanto altro ancora. Trovi anche un rullo metallico nella parte superiore, che può essere scrollato a tua completa discrezione, utilissimo per regolare le impostazioni al volo senza perdere nemmeno un secondo. Oltre a questo poi puoi personalizzare completamente tutti i tasti presenti sulla tastiera, con 16.8 milioni di colori disponibili per ognuno di essi.

La tastiera viene aggiornata costantemente all’ultimo firmware SteelSeries Engine, in modo da garantire sempre prestazioni elevate.

Insomma, a poco meno di 120 euro hai la possibilità di portarti a casa una tastiera dalle prestazioni eccezionali, ideale se sei un videogiocatore e vuoi competere al massimo nei principali giochi in multiplayer online: ecco uno dei tantissimi motivi per cui ti suggeriamo fortemente di acquistare questa tastiera meccanica SteelSeries 8 TKL in offerta su Amazon cliccando su questo indirizzo, dal momento che l’offerta è a tempo limitato e le unità disponibili potrebbero dunque terminare da un momento all’altro senza preavviso.

