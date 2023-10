Prestazioni al top con MacBook Air M2 in offerta su Amazon

Che sia per lavoro o per puro piacere personale, al giorno d’oggi sentiamo la necessità di avere con noi un dispositivo portatile sufficientemente potente da permetterci di continuare la nostra produttività anche quando ci ritroviamo in viaggio o siamo in vacanza. Proprio alla luce di questo Amazon ha dunque ben pensato di proporti il nuovissimo MacBook Air M2 in offerta al sensazionale prezzo di soli 1464 euro, con un ottimo sconto dell’11% rispetto al prezzo di listino originariamente proposto dalla compagnia di Cupertino.

MacBook Air M2: un mostro di potenza

Nel caso dell’offerta proposta da Amazon il MacBook si presenta nella sua splendida colorazione Grigio Siderale, molto elegante e adatta ad ogni tuo tipo di look. Partiamo innanzitutto dal display Liquid Retina da 15.6 pollici, che ti permette di avere una visione eccezionale su tutti i tuoi file di lavoro e sulle tue serie TV e film in streaming.

L’autonomia poi è davvero uno dei punti di forza alla base di questo portatile: con un singolo ciclo di ricarica, infatti, esso è in grado di garantire fino a 18 ore di autonomia totale, permettendoti di arrivare senza alcun tipo di problema alla fine della giornata, senza nemmeno avere la necessità di ricaricarlo in continuazione.

Il vero cuore pulsante alla base di questo MacBook è però rappresentato dal chip proprietario M2, che garantisce delle prestazioni davvero senza eguali: potrai far girare qualsiasi software, anche il più potente, senza avere il benché minimo tentennamento o esitazione. Questo è fondamentale soprattutto nel caso in cui utilizzi software pesanti, come quelli di fotoritocco o videoediting, risultando fino a 1.4 volte più potente del precedente modello con chip M1. Grazie all’SSD da ben 256 GB, poi, potrai archiviare senza problemi tutte le tue foto, video e anche i file di lavoro, in maniera semplice e veloce.

Insomma, a poco meno di 1500 euro hai la possibilità di portarti a casa un notebook dalle prestazioni sbalorditive, che potrai utilizzare sia per il tuo lavoro in mobilità che per puro e semplice piacere personale quando ti ritrovi in viaggio, per vedere le tue serie TV e film in streaming: ecco solo uno dei tantissimi motivi per cui ti consigliamo fortemente di acquistare il MacBook Air M2 in offerta su Amazon cliccando su questo indirizzo, dal momento che l’offerta terminerà nel corso delle prossime ore.

