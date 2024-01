Prestazioni al top con MONITOR SAMSUNG in offerta

Dopo anni e anni di pandemia, finalmente il costo della componentistica per PC è tornato a valori normali, praticamente alla portata di tutte le tasche. Quando ci ritroviamo ad assemblare un PC totalmente ex novo, una delle prime componenti a cui pensiamo dopo la scheda video e il processore è sicuramente il monitor, il quale deve garantire delle ottime prestazioni sia per uso professionale che, soprattutto, per il gaming. Alla luce di questo Amazon ha quindi ben pensato di proporti il monitor Samsung (modello S31C) in offerta al sensazionale prezzo di soli 99 euro, con un ottimo 14% di sconto rispetto all’originale prezzo di listino suggerito dalla compagnia produttrice, in questo caso Samsung.

Monitor Samsung: perfetto per ogni attività

Partiamo prima di tutto da uno dei fiori all’occhiello alla base di questo monitor, rappresentato dal design senza cornice che ti permette di avere il massimo della concentrazione in ogni situazione possibile. Questo può tornare utilissimo soprattutto se colleghi più monitor tra loro, dal momento che sembreranno fondersi a vicenda per garantire il massimo della visione possibile. In questo caso avrai a disposizione uno schermo da ben 24 pollici di diagonale e risoluzione Full HD. Avrai la possibilità di guardare film e serie TV in streaming sulle principali piattaforme come Netflix, Amazon Prime Video, Disney Plus, Paramount+, AppleTV+ e tanto altro ancora, riuscendo a godere al massimo di ogni contenuto.

Nulla da dire anche per la frequenza d’aggiornamento pari a ben 75 Hz, che assicura il massimo della fluidità e dinamicità, soprattutto se messo a paragone con gran parte dei modelli di monitor attualmente presenti in commercio.

Per non parlare dei tempi di risposta ridotti al minimo, pari in questo caso ad appena 5 millisecondi: questo è un parametro fondamentale soprattutto se giochi in multiplayer online a titoli come Call of Duty o Battlefield, in cui avere una buona reattività è una condizione necessaria per portarsi la vittoria a casa.

Grazie alle porte HDMI presenti posteriormente avrai la possibilità di collegare le tue console di nuova generazione come PlayStation 5 o Xbox Series X, riuscendo a godere al massimo dei dettagli dei videogiochi del momento.

In definitiva a poco più di 90 euro hai la possibilità di portarti a casa uno dei migliori monitor per PC attualmente in circolazione, con cui potrai gestire senza problemi ogni attività: ecco solo uno dei tantissimi motivi per cui ti consigliamo fortemente di acquistare questo monitor Samsung (modello S31C) in offerta su Amazon cliccando su questo indirizzo, dal momento che si tratta di un’offerta a tempo limitato e le unità disponibili potrebbero terminare improvvisamente da un momento all’altro.

