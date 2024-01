Prestazioni al top con MOUSE HYPERX in offerta su Amazon

Dopo anni e anni difficili dovuti alla pandemia, finalmente il costo della componentistica informatica è tornato a livelli normali, praticamente alla portata di tutte le tasche. Quando ci ritroviamo ad assemblare un PC ex novo, una delle prime componenti a cui pensiamo dopo il processore e la scheda video è sicuramente il mouse, che deve garantire delle ottime prestazioni sia a scopo professionale che per il gaming. Alla luce di questo Amazon ha ben pensato di proporti il mouse HyperX in offerta al sensazionale prezzo di soli 29 euro, con un ottimo sconto del 50% rispetto all’originale prezzo di listino suggerito dalla compagnia produttrice, in questo caso HyperX.

Mouse HyperX: pensato per il gaming

Possiamo senz’ombra di dubbio dire che questo mouse è davvero perfetto per i gamer: partiamo prima di tutto da una delle caratteristiche più salienti di questo mouse, rappresentata dal peso estremamente ridotto e pari ad appena 59 grammi, che consente di effettuare dei movimenti davvero rapidi e dinamici. Questo è un parametro davvero importante soprattutto se giochi in multiplayer online a titoli sparatutto come Call of Duty o Battlefield, in cui avere una buona reattività nella mira è una condizione davvero fondamentale per portarsi la vittoria a casa in maniera semplice e veloce.

La longevità di questo mouse è assicurata, dal momento che l’azienda garantisce un’affidabilità per ben 60 milioni di clic. Un’altra caratteristica davvero molto interessante consiste nella possibilità di personalizzazione tramite il software apposito HyperX NGENUITY, con cui potrai modificarli in base alle tue esigenze personali.

Molto apprezzata la struttura a celle esagonali, che permette di conferire ulteriore leggerezza ed ergonomia al mouse stesso, oltre a permettere una miglior ventilazione e passaggio d’aria. Nulla da dire anche al cavo di collegamento HyperFlex, che è stato appositamente realizzato in Paracord, con il fine ultimo di ridurre in maniera significativa la resistenza, permettendo di muovere in totale libertà il mouse.

In definitiva a nemmeno 30 euro hai la possibilità di portarti a casa uno dei migliori mouse per PC attualmente disponibili sul mercato, con cui avrai delle prestazioni davvero sbalorditive, sia nel lavoro che nel gaming: ecco solo uno dei tantissimi motivi per cui ti consigliamo fortemente di acquistare questo mouse HyperX in offerta su Amazon cliccando su questo indirizzo, dal momento che si tratta di un’offerta a tempo limitato e le unità disponibili potrebbero dunque terminare improvvisamente da un momento all’altro.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento alla ricezione di comunicazioni promozionali da parte del Titolare, relative a prodotti e servizi di terzi. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.