Prestazioni al top con NOTEBOOK ACER PREDATOR in offerta

Spesso e volentieri sentiamo la necessità di continuare a giocare ai nostri videogiochi preferiti del momento anche quando ci ritroviamo fuori casa, e non disponiamo ovviamente del nostro PC desktop. Ecco dunque che i notebook portatili da gaming assolvono perfettamente a questo bisogno, riuscendo a coniugare l’ottima trasportabilità ad un’elevata potenza. A tal proposito Amazon, in occasione del Black Friday, ha ben pensato di proporti il notebook Acer Predator Helios Neo 16 in offerta al sensazionale prezzo di soli 1699 euro, con un ottimo 6% di sconto rispetto all’originale prezzo di listino.

Notebook Acer: pensato per il gaming

Partiamo prima di tutto dal vero cuore pulsante alla base di questo notebook, ovvero il processore Intel Core di 13° generazione i9-13900HX che garantisce delle prestazioni davvero estreme, risultando perfetto per il gaming, anche nel caso dei videogiochi più pesanti. Il notebook monta infatti una scheda video NVIDIA GeForce RTX 4070 con 8 GB di memoria dedicata, che permette di far girare anche i più recenti videogiochi ad altissimo frame rate.

Per non parlare poi del display WQXGA da 16 pollici in formato 16:10 dotato di un’altissima definizione, che ti permetterà di godere al meglio dei più piccoli dettagli di qualsiasi videogioco. Grazie alla frequenza d’aggiornamento pari a 165 Hz poi esso riuscirà a garantirti il massimo della fluidità, un fattore molto importante soprattutto negli sparatutto in prima persona, dove una buona reattività è fondamentale per portare la vittoria a casa.

Molto apprezzata poi la presenza della tastiera RGB a 4 zone, che si illumina in base ai tuoi gusti personali con decine e modalità diverse: hai anche a disposizione dei tasti di scelta rapida, che saranno davvero utilissimi in ottica gaming per adattarti a qualsiasi situazione che ti capiterà davanti.

Il notebook è inoltre dotato di tantissime porte, tra cui due uscite USB 3.2, che ti permetteranno di collegare qualsiasi periferica esterna che deciderai di utilizzare, oltree una porta HDMI 2.1 e un lettore di schede Micro SD.

In definitiva, a poco più di 1600 euro hai la possibilità di portarti a casa uno dei migliori notebook, praticamente perfetto per il gaming grazie alle sue prestazioni eccezionali: ecco solo uno dei motivi per cui ti consigliamo fortemente l’acquisto di questo notebook Acer Predator Helios Neo 16 in offerta su Amazon cliccando su questo indirizzo, dal momento che si tratta di un’offerta a tempo limitato in occasione del Black Friday e le scorte disponibili potrebbero dunque terminare improvvisamente da un momento all’altro.

