Prestazioni al top con notebook MSI Katana in offerta

Spesso e volentieri, anche quando ci troviamo in mobilità o in vacanza, sentiamo la necessità di continuare a giocare ai videogiochi del momento. Non sempre i notebook sono in grado di garantire una potenza sufficiente per ovviare a questa necessità, e sono necessari dei dispositivi appositamente pensati per il gaming. Proprio alla luce di questo Amazon ha ben pensato di proporti il notebook MSI Katana all’incredibile prezzo di soli 1299 euro, con un ottimo sconto di 130 euro rispetto al prezzo originariamente proposto dalla compagnia produttrice.

Notebook MSI: un mostro di potenza

Uno dei punti di forza alla base di questo notebook è senz’ombra di dubbio il processore Intel i7 di 12° generazione, che ti permette delle prestazioni senza eguali anche nel caso dei videogiochi più pesanti, con il 30% di potenza in più rispetto ai modelli precedenti. A completare il tutto troviamo poi la scheda video NVIDIA GeForce RTX 4050, che con l’architettura Ada Lovelace offre un’esperienza visiva mai vista prima.

Menzione d’onore anche per lo splendido display da 15.6 pollici di diagonale e con risoluzione Full HD, che ti permette di godere di ogni dettaglio possibile, sia nei tuoi videogiochi preferiti sia nel caso in cui volessi guardare film o serie TV sulle principali piattaforme di streaming attualmente presenti sul mercato.

Ottimo in questo caso anche la frequenza d’aggiornamento pari a 144 Hz, che ti offre una fluidità davvero mai vista prima su un notebook del genere, anche nelle situazioni più concitate ed estreme. Molto apprezzata anche la memoria d’archiviazione pari a ben 1 TB, all’interno dei quali potrai inserire tutti i tuoi videogiochi in digital delivery senza alcun tipo di problema.

Insomma, a poco meno di 1300 euro hai la possibilità di portarti a casa un notebook dalle prestazioni eccellenti, appositamente pensato per il gaming, grazie al quale potrai continuare a giocare ai tuoi videogiochi preferiti anche quando ti ritrovi in mobilità e non usi il PC desktop della tua saletta: ecco solo uno dei tantissimi motivi per cui ti suggeriamo caldamente di acquistare questo notebook MSI Katana B12VEK in offerta su Amazon cliccando su questo indirizzo, dal momento che si tratta di un’offerta a tempo limitato e le scorte potrebbero esaurirsi da un momento all’altro.

