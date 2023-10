Prestazioni al top con Notebook TECLAST in offerta

Che sia per lavoro o anche per puro piacere personale, al giorno d’oggi sentiamo più che mai la necessità di avere sempre con noi un notebook portatile, che ci permetta di continuare senza problemi il nostro flusso di produttività anche quando ci ritroviamo in mobilità. Proprio alla luce di questo Amazon ha quindi ben pensato di proporti il notebook TECLAST all’incredibile prezzo di soli 279 euro: non è finita qui però, in quanto grazie al coupon da 30 euro offerto da Amazon hai la possibilità di pagarlo soli 249 euro, con un bel risparmio rispetto all’originale prezzo di partenza suggerito dalla stessa compagnia produttrice.

Notebook TECLAST: perfetto per ogni uso

Tra i punti di forza alla base di questo notebook troviamo sicuramente il processore Gemini Lake N4120 Refresh Intel di ottava generazione, che ti garantisce delle prestazioni davvero eccezionali, soprattutto nel caso in cui tu abbia necessità di utilizzare software molto pesanti per lavoro, come nel caso del fotoritocco o della progettazione 3D. Consuma anche poco, permettendoti dunque anche un buon risparmio in termini economici rispetto ad altri modelli concorrenti.

Ottimo in questo caso il display da 15.6 pollici con risoluzione Full HD, praticamente l’ideale per giocare ai videogiochi di ultima generazione, o anche per guardare film e serie TV sulle principali piattaforme di streaming come Netflix o Disney Plus.

Nulla da dire anche per quanto riguarda il comparto sonoro, davvero eccezionale grazie agli altoparlanti frontali che sono in grado di coinvolgerti al massimo, con uno splendido effetto stereo e un suono davvero potente.

Apprezzabile in questo caso anche la possibilità di espandere fino a 1 TB aggiuntivi la memoria SSD, in modo da avere più spazio d’archiviazione per le tue foto, video o i file di lavoro. Ottima infine anche l’autonomia, grazie ad una batteria davvero efficiente che ti permette di arrivare senza problemi o preoccupazioni alla fine della giornata.

Insomma, a nemmeno 250 euro hai la possibilità di portarti a casa un notebook dalle prestazioni davvero eccellenti e dall’ottimo rapporto qualità / prezzo, con un display che non ha nulla da invidiare a modelli più blasonati: ecco solo uno dei tantissimi motivi per cui ti consigliamo fortemente l’acquisto di questo notebook TECLAST in offerta su Amazon cliccando su questo indirizzo, dal momento che l’offerta sta per finire così come le unità disponibili.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento alla ricezione di comunicazioni promozionali da parte del Titolare, relative a prodotti e servizi di terzi. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.