Prestazioni al top con TASTIERA STEELSERIES in offerta

Dopo anni e anni di pandemia, finalmente il costo della componentistica per PC è tornato a valori normali, praticamente alla portata di tutte le tasche. Quando ci ritroviamo ad assemblare un PC ex novo, una delle prime cose a cui pensiamo dopo il processore e la scheda video è sicuramente la tastiera, soprattutto se utilizzata in ambito gaming e per il multiplayer online, in cui deve garantire ovviamente delle ottime prestazioni d’uso. Ecco dunque che alla luce di questo Amazon ha ben pensato di proporti la tastiera SteelSeries Apex Pro TKL HyperMagnetic in offerta all’incredibile prezzo di soli 179 euro, con un ottimo 18% di sconto rispetto all’originale prezzo di listino suggerito dalla compagnia produttrice, in questo caso SteelSeries.

Tastiera SteelSeries: la vittoria in pugno

Uno dei punti di forza alla base di questa tastiera consiste nel fatto di essere completamente personalizzabile in base alle tue preferenze personali. Questa rappresenta inoltre una delle tastiere più veloci del mondo, con una velocità superiore fino a 11 volte rispetto a quella delle tastiere meccaniche tradizionali dei modelli concorrenti.

Hai inoltre la possibilità di eliminare totalmente la latenza conseguente al movimento fisico, grazie all’attivazione dinamica dei tasti: questo è un parametro davvero utilissimo soprattutto all’interno dei giochi in multiplayer online come Call of Duty o Battlefield, in cui avere un’otttima reattività nella pressione dei tasti è fondamentale per portarsi la vittoria a casa.

Con questa tastiera avrai un controllo praticamente totale della situazione, con ben 40 livelli di attivazione a tasto, che vanno da un range da 0.1 millimetri fino ad un massimo di 4 millimetri, in base ai tuoi gusti e preferenze personali. Puoi ad esempio impostare pressioni leggere per i tasti WASD, deputati al movimento, e pressioni più pesanti per i tasti abilità, così da non premerli inavvertitamente durante le sessioni di gioco.

Oltre a questo la tastiera è caratterizzata da un form factor appositamente pensato per gli eSport, con la piastra superiore che presenta dei dettagli premium in alluminio, dando la giusta robustezza al tutto.

In definitiva a poco più di 170 euro hai la possibilità di accaparrarti una delle migliori tastiere da gaming attualmente presenti sul mercato, con la quale sarai in grado di vincere senza problemi ogni partita in multiplayer online: ecco solo uno dei tantissimi motivi per cui ti consigliamo l’acquisto di questa tastiera SteelSeries Apex Pro TKL HyperMagnetic in offerta su Amazon cliccando su questo indirizzo, dal momento che si tratta di un’offerta a tempo limitato e le unità disponibili potrebbero terminare improvvisamente da un momento all’altro.

