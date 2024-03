Prestazioni DA URLO con questa tastiera Logitech: sconto IMPERDIBILE del 42%

Per poter godere del massimo delle prestazioni col proprio computer, anche gli accessori giocano un ruolo di prim’ordine. Se sei alla ricerca di una tastiera che possa darti il meglio del feeling e dell’usabilità, allora c’è l’offerta che fa per te. Amazon ha messo in vendita la mitica Logitech MX Keys Mini ad un prezzo imperdibile. La paghi solamente 74,95 euro invece che 129,00, con uno sconto del 42% che non puoi proprio farti sfuggire. Compatta, bluetooth, retroilluminata e con l’USB-C, ha tutte le caratteristiche di cui hai bisogno. La trovi nella colorazione grigio chiaro e con i materiali in metallo che la rendono tra le più resistenti sul mercato.

Tastiera Logitech MX Keys Mini: il massimo delle prestazioni sempre a tuo servizio

Considerata come una delle tastiere più performanti e convenienti del mercato, questa fantastica Logitech dispone di tasti intelligenti per una digitazione sempre precisa. Grazie alla loro conformazione concava che si adatta perfettamente alla forma delle tue dita. E sono incluse anche funzionalità di dettatura vocale con il microfono integrato. Con il suo formato mini, può vantare un layout studiato nei dettagli per una precisione senza sforzo. Sfruttando uno stile minimal ed ergonomico.

Se sei navigare o lavorare al buio, allora la retroilluminazione è un aspetto che non puoi sottovalutare. Pensa che i tasti si illuminano solo nel momento in cui ci avvicini il dito, con l’intensità che in automatico viene gestita in base alle condizioni di luce. Compatibile sia col Mac che con Windows, può essere configurata con fino a 3 dispositivi sfruttando il bluetooth Low Energy.

Per la ricarica, c’è invece una comoda presa USB-C a cui puoi collegare i tuoi cavetti che già hai in casa. Infine l’impronta di carbonio, ridotta allo zero grazie alla certificazione ottenuta. Sfrutta ora lo sconto del 42%, ti porti a casa una tastiera di ottima fattura ad un prezzo mai così basso.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.