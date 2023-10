Prestazioni, funzionalità e design per il RE dei il batteryphone: iPhone 14 Plus in offerta su Amazon

Questo smartphone di alta gamma offre una combinazione di prestazioni, funzionalità e design di prim’ordine. Inoltre è dotato di una capacità di archiviazione di 128GB, avrai ampio spazio per salvare tutte le tue foto, video, app e file importanti. Il Melafonino può essere comprato subito, come sempre con le spedizioni rapide e gratuite dei servizi Prime, a 899€.

Un ottimo prezzo, uno sconto importante di circa 200 Euro per uno dei modelli di nuova generazione di Apple, alimentato dal potente chip A15 Bionic con GPU 5-core che garantisce prestazioni ed efficienza straordinarie anche con le operazioni più impegnative. Inoltre ha il nuovo display è always‑on, per tenere sempre sott’occhio le informazioni importanti.

Apple iPhone 14 Plus (128GB), azzurro come il cielo

Caratterizzato da un display da 6,7″ Super Retina XDR extralarge always‑on, per tenere sempre sott’occhio le informazioni importanti, iPhone 14 Plus ha un design sofisticato e presenta grandi miglioramenti per la fotocamera oltre che funzioni rivoluzionarie per la sicurezza. Plus fa infatti foto e video eccezionali grazie al potente sistema di fotocamere con nuova fotocamera principale, fotocamera frontale TrueDepth, ultra-grandangolo per prospettive uniche e Photonic Engine, un sistema evoluto per il trattamento delle immagini.

Altro aspetto molto curato con questo modello di Melafonino sono la privacy e la sicurezza, dei propri dati e della propria vita. Plus può accorgersi se c’è stato un grave incidente d’auto, allertare i soccorsi e persino avvisare i tuoi contatti di emergenza. Allo stesso modo è stata riservata una certa attenzione alla libertà di poter personalizzare l’esperienza grazie iOS 16.

Con questo sistema operativo puoi divertirti a modificare ad esempio la schermata di blocco in modi tutti nuovi e sfruttare Dynamic Island per interagire con iPhone. Dulcis in fundo, iPhone 14 Plus ha l’autonomia migliore di sempre con una super batteria che ti accompagna alla grande per un giorno intero. Che aspetti, allora? Fallo tuo ora su Amazon scontato a 899€, le spedizioni sono gratis.

