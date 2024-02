Prestito personale in 1 giorno: ecco perché conviene affidarsi a Compass

Richiedere un prestito personale, soprattutto in questo momento in cui i tassi di interesse sono in calo rispetto agli ultimi mesi del 2023, può tornare molto utile, garantendo, ad esempio, la possibilità di realizzare dei progetti personali che richiedono l’investimento di una certa liquidità iniziale.

Per ridurre al minimo i tempi necessari per l’ottenimento del prestito è possibile affidarsi a Compass. Sfruttando la procedura online, accessibile direttamente dal sito ufficiale Compass qui di sotto, infatti, è possibile ottenere un prestito in un giorno, con pochissima burocrazia e tempi tecnici ridotti al minimo.

È anche possibile prenotare un appuntamento in una filiale Compass e finalizzare rapidamente l’ottenimento del prestito. Tutti i dettagli sono disponibili tramite il box qui di sotto.

Prestiti rapidi e flessibili: ecco perché scegliere Compass

Scegliere Compass per un prestito personale è una soluzione molto conveniente per accedere alla liquidità in tempi rapidi. La finanziaria garantisce, infatti, la possibilità di ottenere un prestito in 1 giorno. Da notare che è possibile adattare l’importo della rata mensile e la durata del finanziamento in base alle proprie necessità: l’offerta di Compass è flessibile esi adatta a tutte le esigenze.

Possono accedere ai prestiti Compass tutti i cittadini italiani, residenti in Italia e con età compresa tra 18 e 82 anni. Da notare che anche chi ha già un prestito in corso può sfruttare le proposte dell’istituto, andando a definire una nuova soluzione di finanziamento con una rata unica che andrà a inglobare la rata del prestito in corso.

Per tutti i dettagli basta seguire il link qui di sotto. Per la richiesta del prestito servono i dati personali, un documento di identità, il codice fiscale e un documento che attesti la propria posizione reddituale (busta paga, dichiarazione dei redditi, cedolino della pensione).

