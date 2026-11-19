Richiami, versi, gesti e comportamenti potrebbero dire più di quanto abbiamo pensato per anni. La domanda, quella che viene spontanea a chi vive con un cane o con un gatto, è semplice: un giorno potremo davvero “parlare” con loro? Per ora la risposta resta cauta. Qualcosa si comincia a decifrare. Una conversazione, però, è un’altra cosa.

Uno dei casi più citati arriva dal Kenya. Qui la ricercatrice Lucy King, dell’organizzazione Save The Elephants, ha studiato a lungo il rapporto tra elefanti africani e api. Sembra un dettaglio curioso, invece è molto concreto: nonostante la loro stazza, gli elefanti evitano gli alveari. Le punture, soprattutto vicino agli occhi, alla proboscide e alle parti più sensibili, possono fare molto male.

Nel 2010, in uno studio pubblicato su PLOS ONE, King e il suo gruppo hanno descritto un richiamo a bassa frequenza usato dagli elefanti per avvisare il branco della presenza delle api. Quando lo sentono, gli altri tendono ad allontanarsi. Non sono “parole”, almeno non nel senso umano del termine. Sono segnali sonori legati a un pericolo preciso. E quella scoperta è uscita dai laboratori: in alcune zone sono state usate recinzioni di alveari attorno ai campi, per ridurre gli scontri tra elefanti e contadini.

Anche dal mare arrivano indizi interessanti. Sulle coste della California, la biologa Caroline Casey ha studiato gli elefanti marini maschi e ha osservato che ciascuno produce un richiamo riconoscibile, una sorta di firma acustica. Gli altri maschi, quando lo sentono, cambiano atteggiamento: si avvicinano, si fermano, arretrano, evitano uno scontro inutile. Non è un “nome” come lo intendiamo noi. Ma è comunque una identità sonora, usata dentro una gerarchia sociale. Con le balene megattere il quadro si fa ancora più complesso: i loro canti possono durare più di un’ora e cambiano nel tempo. Che cosa dicano davvero, però, resta in gran parte da capire.

Cani e pulsanti vocali: quando l’addestramento sembra diventare dialogo

Il caso più vicino alla vita di tutti i giorni riguarda i cani domestici. In diversi esperimenti e programmi divulgativi, come la serie Bbc “The Future With Hannah Fry”, alcuni animali sono stati addestrati a usare pannelli con pulsanti vocali. Ogni tasto fa partire una parola registrata: “passeggiata”, “cibo”, “gioco”, “mamma”. Un golden retriever, raccontano gli autori del programma, può premere più pulsanti in sequenza, creando combinazioni che al proprietario sembrano richieste, o piccoli messaggi. La scena colpisce: il cane guarda, preme, aspetta.

Un cane in laboratorio mentre una ricercatrice analizza vocalizzazioni su schermi con spettrogrammi e un pannello di pulsanti.

La ricerca, però, invita a non correre. Uno studio pubblicato nel dicembre 2024 su Scientific Reports ha indicato che cani addestrati all’uso di questi dispositivi producevano alcune combinazioni di pulsanti in modo non spiegabile solo con il caso o con la semplice imitazione dei proprietari. Vuol dire che possono associare certi tasti a risultati concreti.

Non vuol dire, almeno con le prove disponibili oggi, che costruiscano frasi con la grammatica degli esseri umani. Un’altra indagine, condotta dalla Dalhousie University in Canada e pubblicata nel 2021, ha stimato che i cani reagiscono in media a circa 89 parole o frasi umane, sulla base delle risposte di 165 proprietari. Ma rispondere a “seduto” o “andiamo” non significa coglierne tutte le sfumature. È qui che passa il confine, sottile ma decisivo.

Intelligenza artificiale e richiami animali: dove può davvero aiutare

L’intelligenza artificiale entra in gioco proprio su quel confine. Non come bacchetta magica, ma come strumento per leggere grandi archivi di registrazioni, trovare schemi, collegare un richiamo a una situazione. Un algoritmo può confrontare migliaia di suoni di uccelli, balene, elefanti o primati, cercando somiglianze e ricorrenze che un ricercatore, da solo, farebbe fatica a notare. Solo dopo, incrociando audio, video, comportamento e ambiente, si può ipotizzare che un certo verso sia legato alla ricerca di cibo, all’allarme per un predatore o al riconoscimento di un individuo.

Il punto è che l’IA non “capisce” gli animali nel senso comune della parola. Classifica, raggruppa, misura. Se un richiamo compare spesso quando un gruppo si sposta, il sistema può segnalarlo. Toccherà poi a biologi ed etologi verificare se quel legame regge davvero. È un lavoro lento, fatto di microfoni nella savana, idrofoni in mare, ore di osservazione e dati annotati con cura. Molti ricercatori lo ripetono: il rischio è scambiare una semplice correlazione per un significato. Perché qui non si tratta di applicare Google Translate ai versi degli animali.

Tradurre gli animali resta difficile: dati scarsi, significati incerti e questioni etiche

Il primo ostacolo è la quantità di dati. Per le lingue umane esistono libri, conversazioni, sottotitoli, archivi enormi. Per la comunicazione animale, invece, le registrazioni sono più frammentarie e spesso legate a situazioni difficili da controllare. Anche quando un modello individua uno schema, resta la domanda principale: che cosa significa davvero? Un suono può indicare paura, richiamo del gruppo, stress, semplice eccitazione. Oppure più cose insieme. Negli animali, come negli uomini, il contesto conta.

Poi c’è una questione etica, meno evidente ma centrale. Se un giorno l’uomo riuscisse a riprodurre richiami credibili, dovrebbe chiedersi quando usarli e con quali conseguenze. Un finto allarme potrebbe spaventare un branco. Un richiamo artificiale potrebbe modificare comportamenti di accoppiamento, migrazione o alimentazione. Per questo gli scienziati distinguono tra comprendere meglio gli animali e intervenire sulla loro comunicazione. La seconda strada richiede molta cautela.

Al momento non esiste un sistema verificato che permetta vere conversazioni con cani, gatti, elefanti o balene. Le ricerche, però, mostrano un fatto concreto: gli animali comunicano in modi più articolati di quanto si pensasse, e l’IA può aiutarci ad ascoltarli meglio. Non ancora a rispondere.