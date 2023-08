Bassi consumi e aria fredda: questo ventilatore nebulizzatore ad acqua è una BOMBA

Cecotec EnergySilence 590 Freshessence è il ventilatore nebulizzatore ad acqua che ti offre un comfort eccezionale durante le giornate calde e afose. Con la sua potente combinazione di ventilazione e nebulizzazione, questo ventilatore ti permette di godere di un rinfrescante sollievo dal caldo, creando un ambiente piacevole e confortevole. Fallo tuo ora a 74€ su Amazon, e approfitta del coupon sconto da spuntare in pagina per assicurarti un prezzo così basso. Le spedizioni sono gratuite via Prime.

Cecotec EnergySilence 590 Freshessence, ventilatore nebulizzatore ad acqua

Grazie alla sua innovativa tecnologia, il Cecotec EnergySilence 590 Freshessence combina l’effetto rinfrescante della nebulizzazione con la potenza della ventilazione, offrendoti un sollievo immediato dal caldo. Con una potenza di 90 W e 5 lame da 40 cm di diametro, questo ventilatore è in grado di distribuire l’aria fresca in modo uniforme e efficace, garantendo una rinfrescante brezza in ogni angolo della stanza.

Il ventilatore è dotato di un’oscillazione orizzontale che permette di distribuire l’aria fresca su una vasta area. Inoltre, è possibile regolare la velocità su 3 diverse impostazioni in base alle tue preferenze. Il serbatoio da 3 litri incorporato consente di aggiungere acqua per creare un effetto nebulizzante che umidifica l’aria circostante, abbassando la temperatura per un raffreddamento naturale.

Il motore in rame assicura prestazioni ottimali, maggiore durata e un funzionamento silenzioso, garantendo il massimo comfort senza disturbi. Il ventilatore dispone di un timer programmabile che ti consente di impostare il periodo di funzionamento desiderato, ideale per risparmiare energia e godere di un rinfresco programmato.

Il design moderno e compatto si adatta perfettamente a qualsiasi ambiente, mentre le sue prestazioni avanzate lo rendono ideale per uso domestico, in ufficio o all’aperto. Grazie poi alla sua classe di efficienza energetica A, il Cecotec EnergySilence 590 Freshessence garantisce un consumo di energia contenuto, contribuendo al risparmio energetico.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Si No Acconsento al trattamento dei dati per attività di marketing. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.