PREZZO BOMBA, Massaggiatore muscolare a soli 18,19€

Sei uno sportivo e sei alla ricerca di una pistola per massaggi con un buon rapporto qualità/prezzo? Solo per oggi è in offerta su Amazon il massaggiatore muscolare ISE MG601 al prezzo di 18,19€, invece di 25,99€, grazie al coupon del 30%.

Scopri tutti i benefici del massaggio muscolare

Questo massaggiatore muscolare ti offre un sollievo rapido. Grazie alla 6 teste dalle forme diverse, potrai rilassare qualsiasi gruppo muscolare del tuo corpo. La testa rotonda è adatta sia ai gruppi muscolari grandi che a quelli piccoli, la testa piatta è adatta per tutte le parti del corpo, la testa a forma di U è per il collo, la colonna vertebrale e le spalle, mentre la testa conica è per i palmi e le piante dei piedi.

Questo tipo di massaggio profondo è in grado di sciogliere i nodi e le tensioni muscolari, migliorando il flusso sanguigno e aumentando rapidamente la tua capacità di movimento. Se usato correttamente, questo gadget può accorciare i tempi di recupero e alleviare il dolore, la tensione e l’indolenzimento che derivano dalle intense sessioni di allenamento.

Grazie allo ​​splendido schermo LCD potrai vedere velocemente la quantità di potenza e la velocità impostata. Ti basterà premere “+” o “-” per aumentare o diminuire la velocità. Inoltre, la pistola per massaggi ISE MG601 è dotata di una batteria ricaricabile da 2500mAH agli ioni di litio che può supportare fino a 15 ore di massaggio, potenziando gli allenamenti per tutta la settimana.

Il massaggiatore ISE agisce con potenti vibrazioni, alleviando tensioni e rigidità muscolare. Grazie alla strepitosa tecnologia silenziosa e al motore a 24V ad alta coppia, l’accessorio produce solo 40dB di rumore durante il lavoro. Potrai goderti il tuo massaggio in tutta tranquillità e comodità.

Questa è un’offerta da non perdere. Acquista SUBITO il massaggiatore muscolare a soli 18,19€, risparmiando ben 30% sul prezzo originale. La tua salute e il tuo benessere meritano il massimo comfort e sollievo.

