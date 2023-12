PREZZO da INCORNICIARE per Motorola edge 30 5G: -53% su eBay

L’eccellente mediogamma Motorola edge 30 5G è al centro di una stupefacente offerta di eBay che ti lascerà a bocca aperta. Infatti, sfruttando lo sconto immediato del 53%, il device può essere tuo spendendo la cifra ridicola di appena 200€ – stiamo parlando di un risparmio complessivo di ben 229€.

Motorola edge 30 5G ha davvero tutte le carte in regola per soddisfare le tue personali esigenze sotto tutti i punti di vista, a partire da un design dal forte sapore premium.

229 euro di sconto immediato su eBay per l’eccellente Motorola edge 30 5G

Il device monta un eccellente pannello OLED super smooth a 144Hz ideale per guardare tutti i video che vuoi ad altissima risoluzione, mentre sotto il cofano è presente un validissimo processore octa core con 8/128 GB di memoria. Alimentato da una mega batteria da 4020 mAh con supporto alla ricarica rapida e un velocissimo modem 5G, Motorola edge 30 5G ti sorprenderà con il suo modulo fotografico multiplo con sensore principale da 50MP per foto e video ad alta risoluzione.

Con un calo di prezzo su eBay di questa portata è assolutamente imperativo non perdere altro tempo e acquistare subito il mediogamma di Motorola; fai in fretta e sfrutta questa offerta per ricevere il telefono in appena 48 ore e senza costi di spedizione extra.

