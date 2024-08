PREZZO MINIMO STORICO per il Monitor più DESIDERATO dai gamer

È il momento giusto di ottimizzare la tua postazione di gioco con un display di ultima generazione dalla specifiche tecniche top! Parliamo del Monitor da gaming da 27 pollici BenQ, oggi disponibile su Amazon al suo prezzo minimo storico di 109 euro grazie ad uno sconto conveniente dell’8%.

La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. In più, è possibile effettuare il pagamento anche in piccole e comode rate mensili con Cofidis al check-out. Non aspettare oltre, l’occasione è unica e gli articoli potebbero finire da un momento all’altro!

Monitor da gaming da 27 pollici BenQ: tutte le specifiche tecniche

Il Monitor da gaming da 27 pollici BenQ è un vero e proprio must-have per gli appassionati di videogiochi, ed oggi può essere tuo ad un prezzo che non è mai stato così basso.

Innanzitutto si contraddistingue per una frequenza di aggiornamento a 100Hz per gaming che reagisce rapidamente ai cambi per offrire un’esperienza fluida così da poter primeggiare in tutti i tuoi videogiochi preferiti. Inoltre dispone delle modalità Gioco, Coding e ePaper che garantiscono una leggibilità chiara e il benessere degli occhi anche dopo una visione prolungata.

Lo schermo è da 27 pollici, quindi abbastanza grande da immergerti completamente nell’azione, e dispone anche di scorciatoie degli input per passare con un solo tasto dal lavoro al gioco. In più assicura il massimo comfort per gli occhi in quanto filtra le radiazioni blu-violette, a onde più corte e più alta energia, pur mantenendo i colori vividi.

