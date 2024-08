PREZZO MINIMO STORICO per il Realme 12: ULTIMISSIMI a disposizione

Uno degli smartphone più desiderati del momento oggi può essere tuo al suo prezzo minimo storico! Parliamo del Realme 12, al momento disponibile a soli 209 euro con uno sconto del 25%.

La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. Inoltre, è possibile effettuare il pagamento anche in piccole e comode rate mensili con Cofidis al check-out. Cosa aspetti? La promozione è davvero irripetibile, non fartela scappare!

Smartphone Realme 12: tutte le caratteristiche tecniche

Il Realme 12 è uno smartphone che sta facendo innamorare tutti, e che oggi puoi acquistare ad un prezzo davvero mai visto prima.

Per prima cosa, si contraddistingue per una potente batteria massiva da 5.000 mAh che permette di utilizzarlo per una giornata intera senza alcuna preoccupazione di rimanere a corto di energia. Inoltre, attraverso la Ricarica SUPERVOOC da 45 W, basteranno davvero pochi minuti per avere il dispositivo pronto all’uso in caso di necessità.

Allo stesso tempo, questo modello ti permette di realizzare foto da professionista grazie alla migliore fotocamera da 108 MP del settore, dotata di zoom lossless 3x. Come se non bastasse, è dotato anche di un innovativo software di imaging con funzioni di ottimizzazione professionale per risultati cinematici.

Un’altra caratteristica di spicco è il chipset Dimensity 6100+ 5G MediaTek octa-core con processore avanzato TSMC, a cui si aggiungono 8 GB di RAM integrata e 8 GB extra di memoria dinamica resi disponibili dalla tecnologia DRE. Questo vuol dire che sia efficienza che spazio di archiviazione sono ottimizzati per renderne l’uso ancora più fluido.

Oggi lo smartphone Realme 12 è disponibile su Amazon al suo prezzo minimo storico di soli 209 euro con uno sconto del 25%. La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. Cosa aspetti? La promozione è davvero irripetibile, non fartela scappare!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.