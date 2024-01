PREZZO MINIMO su eBay per Motorola moto g13, il LOW COST definitivo

Il mese di gennaio non potrebbe chiudersi con una offerta eBay più ghiotta di quella che ti stiamo per proporre: il popolarissimo budget phone Android Motorola moto g13 è in vendita al prezzo più conveniente di sempre.

Solitamente in vendita a pochissimo, quest’oggi il device di Motorola è al centro di uno scioccante sconto immediato del 48% che fa crollare il prezzo di vendita ad appena 98€ con tanto di consegna rapida e gratuita in 48 ore.

L’eccellente low cost Android Motorola moto g13 è in caduta libera su eBay a 98€

Motorola moto g13 è leggero, sottile, con un bel design giovanile e una scheda tecnica di tutto rispetto. Parliamo, infatti, di un telefono munito di un buon pannello da 6.53 pollici super smooth a 90Hz e ideale per guardare video ad altissima risoluzione, alimentato da una mega batteria da 5000 mAh e con a bordo un processore octa-core e memoria interna espandibile.

Nonostante il prezzo regalo, inoltre, Motorola moto g13 supporta la connettività dual SIM, monta il modulo NFC per i pagamenti contactless e c’è anche posto per un modulo fotografico multiplo con un sensore principale da ben 50MP per foto e video di qualità.

Con un prezzo di vendita su eBay così conveniente sarebbe davvero una follia lasciarsi scappare il budget phone di Motorola, a maggior ragione quest’oggi che puoi anche sfruttare la consegna rapida e gratuita per riceverlo a casa in appena 48 ore.

