Prezzo SCHOCK per il OnePlus Nord 4: oggi su Amazon risparmi più di 130€

OnePlus Nord 4: tutte le specifiche tecniche dello smartphone

Con il suo potente processore Snapdragon 7+ Gen 3 e fino a 16 GB di RAM, il OnePlus Nord 4 5G garantisce prestazioni incredibili. Immagina di poter gestire fino a 44 applicazioni contemporaneamente senza rallentamenti: questo dispositivo è progettato per chi non vuole compromessi. La sua batteria da 5500 mAh offre un’autonomia straordinaria, con la possibilità di ricaricare fino all’80% in soli 20 minuti grazie alla tecnologia di ricarica rapida a 100W. Non importa quanto intensa sia la tua giornata, il Nord 4 5G sarà sempre al tuo fianco.

Il comparto fotografico è un vero gioiello. La fotocamera principale da 50 MP, dotata di stabilizzazione ottica dell’immagine e del sensore LYT-600, ti consente di catturare scatti nitidi e dettagliati anche in condizioni di scarsa illuminazione. Vuoi registrare video? Puoi farlo in 4K a 60 fps con una stabilità sorprendente. E per i selfie, la fotocamera frontale “True-Skin” da 16 MP garantisce ritratti naturali e perfetti per ogni occasione.

Ma non è tutto: il display OLED da 6,74 pollici con frequenza di aggiornamento a 120 Hz e luminosità massima di 2150 nits offre un’esperienza visiva immersiva, ideale per gaming e streaming. Grazie alla tecnologia Aqua Touch, puoi utilizzarlo anche con le dita bagnate, mentre i filtri per la luce blu proteggono i tuoi occhi durante l’uso prolungato.

Dal punto di vista estetico, il Nord 4 5G è un capolavoro di design. Con uno spessore di soli 7,99 mm e un telaio in alluminio aeronautico, combina eleganza e resistenza. È il modello più sottile della gamma OnePlus Nord, perfetto per chi cerca uno stile raffinato senza rinunciare alla robustezza. Inoltre, il sistema operativo OxygenOS 14 garantisce un’esperienza utente fluida e intuitiva, con la sicurezza di 4 anni di aggiornamenti software e 6 anni di patch di sicurezza.

