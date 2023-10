Prezzo SCIOCCANTE su eBay per HONOR 90 5G: cam 200MP a 353€ (-29%)

Non c’è una migliore offerta eBay in ambito mobile al di fuori dell’ottimo HONOR 90 5G, uno tra i più apprezzati e amati mediogamma Android del momento. Complice uno sconto scioccante del 29%, infatti, quest’oggi puoi risparmiare ben 146€ per fare tuo un device che non ti deluderà mai.

HONOR 90 5G è realizzato con materiali di altissimo livello che gli donano un look & feel dal forte sapore premium, come puoi notare dall’immagine sottostante, a cui fa da coro una scheda tecnica davvero molto interessante.

Solo su eBay puoi acquistare l’ottimo mediogamma HONOR 90 5G a 353€

Lo smartphone a marchio HONOR vanta un bellissimo pannello curvo AMOLED da 6.7 pollici super smooth a 120Hz con una fotocamera frontale di alto livello, mentre sotto il cofano un processore octa core molto veloce fa da coro a un modulo batteria da ben 5000 mAh con supporto alla ricarica rapida.

Munito di Android 13 con i servizi Google pre-installati, HONOR 90 5G è pronto a stupirti per davvero con il suo comparto fotografico posteriore munito di cam principale da 200MP per scatti e video di altissima qualità anche al buio.

Con questa incredibile offerta di eBay sullo smartphone HONOR, hai finalmente a portata di mano un device che ti fa fare tutto ciò che vuoi senza mai un ripensamento; mettilo subito nel carrello per riceverlo direttamente a casa in pochissimo tempo. Infine, ricorda che con PayPal puoi anche pagarlo in tre comode rate senza interessi e senza busta paga.

