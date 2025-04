PREZZO SHOCK: Monitor curvo da gaming a soli 137€ con uno sconto folle del 40%!

Il monitor curvo Gawfolk da 27 pollici è ora disponibile con uno sconto imperdibile del 40%! Questo display professionale, ideale per il gaming e il lavoro, è proposto a soli 137 euro invece di 229,99 euro. Se stai cercando un prodotto di qualità con un prezzo accessibile, questa è l’opportunità perfetta per te. Non lasciartelo sfuggire, scopri subito l’offerta!

Tutte le specifiche tecniche del Monitor curvo Gawfolk

Con una curvatura di 1800R progettata per immergerti completamente nell’azione, il Monitor Gawfolk GF270C ridefinisce l’esperienza visiva. La sua tecnologia avanzata, combinata a un design accattivante, lo rende la scelta ideale per chi vuole il massimo dal proprio setup. Il pannello VA offre colori brillanti e contrasti profondi, con una copertura del 98% dello spazio colore sRGB e un rapporto di contrasto di 3000:1. Risultato? Neri intensi e bianchi luminosi per immagini di altissima qualità.

Ma non è tutto: il monitor Gawfolk GF270C eccelle anche nelle altre specifiche tecniche, con una frequenza di aggiornamento fino a 180 Hz tramite DisplayPort e 120 Hz via HDMI. Queste specifiche eliminano il motion blur, garantendo fluidità anche nelle scene più frenetiche. Il tempo di risposta di 1ms GTG e la compatibilità con AMD FreeSync assicurano sessioni di gioco senza interruzioni, sincronizzando il monitor con la scheda grafica per eliminare screen tearing e stuttering.

La comodità non è stata trascurata: la modalità a bassa emissione di luce blu e la tecnologia di oscuramento DC riducono l’affaticamento visivo, rendendo questo monitor perfetto per lunghe sessioni di utilizzo. Le opzioni di connettività, che includono una porta HDMI, una DisplayPort e un’uscita audio da 3,5 mm, aggiungono versatilità al prodotto. Inoltre, la compatibilità con il sistema di montaggio VESA 100×100 mm ti permette di installarlo ovunque desideri, adattandosi perfettamente a ogni spazio.

Non solo un monitor, ma un vero e proprio alleato per i gamer e i professionisti. Con un peso di soli 4,59 kg e dimensioni compatte (9,3 x 40,5 x 65,2 cm), il Gawfolk GF270C è pensato per chi cerca prestazioni elevate senza sacrificare lo stile o la praticità. Questo prodotto combina perfettamente tecnologia moderna e accessibilità economica.

Se desideri migliorare la tua postazione, da gaming o da lavoro, senza spendere una fortuna, questa è l’offerta che fa per te. Oggi il monitor curvo Gawfolk da 27 pollici è disponibile su Amazon a soli 137 euro con uno sconto imperdibile del 40%. Non aspettare troppo: le scorte sono limitate e un prezzo così vantaggioso non durerà a lungo!

