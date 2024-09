Prezzo speciale per lo Xiaomi Redmi Note 13: applica il codice promo su eBay

Devi cambiare cellulare e non sai quale scegliere tra tutte le opzioni sul mercato? Ti consigliamo lo Xiaomi Redmi Note 13, oggi disponibile su eBay a soli 147 euro con uno sconto di 10 euro da sfruttare applicando il codice promo PSPRSETT24 al momento dell’ordine.

La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. Approfitta il prima possibile della promozione, gli articoli sono in esaurimento!

Xiaomi Redmi Note 13: le caratteristiche tecniche dello smartphone

Lo Xiaomi Redmi Note 13 è un ottimo smartphone Android che si contraddistingue per un rapporto qualità-prezzo davvero eccellente.

Questo modello è dotato di un display Touchscreen da 6.67 pollici che offre immagini realistiche dai colori vividi ed una risoluzione elevatissima in qualsiasi condizione di luce esterna.

Anche l’autonomia è davvero sorprendente grazie ad una batteria da 5.000 mAh ad alta capacità che è in grado di accompagnarti per l’intera giornata senza nessuna preoccupazione. Grazie alla ricarica rapida da 33W, basteranno pochi minuti per avere energia extra in caso di necessità e, in più, il motore di ricarica intelligente può adottare varie strategie di ricarica in base a diverse situazioni: questo vuol dire che riduce la temperatura e la tensione in situazioni di carico elevato, per garantirne l’efficienza.

Per quanto riguarda la connettività, il dispositivo sfrutta il modulo 5G che permette un trasferimento dati e una navigazione in internet velocissima e sempre stabile.

Un’altra specifica di spicco dello smartphone è la sua fotocamera da ben 100 megapixel che permette di scattare foto di alta qualità con una risoluzione impeccabile, e di registrare video in fullHD sempre stabili e dai colori vividi anche nelle ore nottura.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.