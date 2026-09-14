Prima di comprare un nuovo modem verifica quello vecchio per trovare una porta nascosta che tutti ignorano

In molte abitazioni, soprattutto nelle stanze più lontane dal router, la risposta può essere già lì: una presa Ethernet, una vecchia presa coassiale o telefonica dimenticata. Soluzioni nascoste nelle pareti, che molti scoprono solo dopo aver speso soldi in ripetitori, sistemi mesh e piani più costosi.

Per anni, davanti a una zona senza copertura Wi-Fi al piano superiore, la reazione più comune è stata una sola: comprare qualcosa. Un router più potente, un abbonamento più veloce, un sistema mesh con più satelliti. Poi, quasi per caso, lo sguardo finisce su una piccola presa rettangolare accanto alla placca del cavo. Sembrava una vecchia presa telefonica, di quelle ormai inutili.

Basta collegare un portatile con un normale cavo Ethernet e fare un test di velocità per cambiare prospettiva. Il risultato può essere migliore di qualunque prova fatta in wireless in quella stanza. Ma il punto non è solo la velocità. La linea non cade, non va a singhiozzo, non trasforma una riunione video in una serie di blocchi, ritardi e frasi spezzate.

In molte case, soprattutto quelle ristrutturate negli ultimi vent’anni, quei cavi arrivano in un punto centrale: un ripostiglio, il garage, un quadro tecnico in cantina. Da lì possono diventare una piccola rete cablata domestica già pronta. Era tutto lì. Solo che nessuno ci aveva mai pensato.

Perché il cavo resta più stabile del Wi-Fi

Il Wi-Fi è comodo, certo. Per telefoni, tablet e portatili resta spesso la scelta più pratica. Ma nasce per liberare i dispositivi dai cavi, non per offrire sempre la stessa solidità di una linea fisica. Il segnale radio deve attraversare muri, mobili, porte chiuse, elettrodomestici accesi e reti dei vicini. Un collegamento cablato, invece, viaggia su una linea dedicata e riduce al minimo interferenze e perdite.

Un cavo Ethernet pronto da collegare a una presa a muro: una soluzione semplice per rendere la rete di casa più stabile.

La differenza si vede soprattutto sulla latenza, cioè il ritardo con cui i dati passano tra dispositivo e rete. Con Ethernet può restare intorno a pochi millisecondi. Con il Wi-Fi, in una stanza lontana o piena di dispositivi collegati, può salire di colpo. È in quei momenti che una partita online scatta, una videochiamata si blocca o una smart tv abbassa la qualità dello streaming.

Per gli apparecchi che stanno sempre nello stesso posto — computer fisso, console, televisore, NAS — il cavo resta la scelta più affidabile. E c’è anche un vantaggio in più: togliendo questi dispositivi dal Wi-Fi, si alleggerisce il lavoro del router. Così anche smartphone e notebook possono navigare meglio.

Ethernet, coassiale o telefono: come capire cosa c’è già in casa

Non tutte le abitazioni hanno una presa Ethernet pronta all’uso. Nelle case più vecchie, anzi, può non essercene nemmeno una. Prima di arrendersi, però, conviene controllare anche le altre placche. La presa rotonda a vite del vecchio cavo tv, il coassiale, può servire per portare una connessione cablata in altre stanze con adattatori MoCA. A patto che le prese siano collegate tra loro con splitter compatibili e che il servizio del provider non usi già quella linea in modo non adatto.

In molti casi, secondo le specifiche dei dispositivi MoCA oggi in commercio, si possono raggiungere velocità fino a 2,5 Gbps. Più che abbastanza per streaming, gaming e lavoro da casa.

Anche le vecchie prese telefoniche meritano un controllo. Nelle case costruite o ristrutturate dalla fine degli anni Novanta in poi, dietro la placca potrebbe esserci un cavo Cat5e o Cat6, lo stesso tipo usato per Ethernet. Serve solo svitare con cautela la copertura e leggere la scritta sulla guaina. Se compare Cat5e o Cat6, un tecnico può sistemare i fili con connettori RJ45. Se invece c’è un cavo telefonico piatto e sottile, le possibilità sono poche. Meglio scoprirlo prima di comprare altri dispositivi.

Prima di comprare un nuovo router, guarda le pareti

Prima di spendere per un nuovo router Wi-Fi, un ripetitore o un sistema mesh più caro, conviene fare un giro della casa con calma. Guardare le placche a muro. Cercare eventuali prese Ethernet. Capire dove arrivano i cavi. Verificare se esiste un piccolo quadro di distribuzione.

Un test semplice può già dire molto: collegare un cavo di rete a una porta sospetta, connettere un computer e misurare velocità e stabilità con uno strumento affidabile. Se non si ha esperienza con prese e cablaggi, meglio chiamare un elettricista o un tecnico di rete. Anche solo per evitare collegamenti sbagliati.

La lezione è pratica: non sempre la risposta a una connessione domestica lenta o instabile passa da un nuovo acquisto. A volte è già dentro il muro, coperta da una placca bianca e ignorata per anni.