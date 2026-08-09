Prima di partire per le vacanze c'è una cosa che dovresti controllare sullo smartphone per non rischiare

Prima di chiudere la valigia, c’è un controllo sul telefono che può evitare di arrivare all’estero e scoprire solo dopo l’atterraggio che qualcosa non funziona come previsto.

Avere uno smartphone recente, il 5G o una eSIM non garantisce infatti che rete, chiamate e dati siano disponibili ovunque. Compatibilità del modello, roaming e condizioni della propria offerta vanno verificati prima di partire, soprattutto fuori dall’area europea.

Modello e bande: il primo controllo da fare sul telefono

Il primo passo è identificare il modello esatto dello smartphone, non soltanto il nome commerciale. Versioni dello stesso telefono destinate a mercati diversi possono supportare bande radio differenti. Su iPhone il codice modello si trova in Impostazioni, Generali, Info; su Android il percorso varia, ma normalmente è nella sezione Informazioni sul telefono. IMEI ed EID servono soprattutto per assistenza e attivazione e non vanno condivisi pubblicamente.

A quel punto conviene controllare sul sito del produttore quali bande 4G e 5G supporta quella specifica versione e confrontarle con quelle utilizzate dagli operatori del Paese di destinazione. Una compatibilità parziale può essere sufficiente in città ma offrire una copertura peggiore in aree rurali o all’interno degli edifici. Per questo è utile verificare anche le reti partner indicate dal proprio operatore italiano.

Negli Stati Uniti, in Canada e in Giappone la questione può essere particolarmente importante perché frequenze, copertura e politiche degli operatori non coincidono necessariamente con quelle europee. Il fatto che sul telefono compaia il 5G in Italia non significa che tutte le bande necessarie siano disponibili all’estero. Prima del viaggio è meglio controllare la scheda tecnica ufficiale e non affidarsi soltanto a database non ufficiali.

Roaming e chiamate: cosa controllare prima dell’atterraggio

Il secondo controllo riguarda il roaming internazionale. Il principio Roam Like at Home continua a valere nei Paesi dell’Unione e, dal 1° gennaio 2026, è stato esteso anche a Ucraina e Moldova. Per altre destinazioni, come Stati Uniti, Canada o Giappone, prezzi e servizi dipendono dall’operatore e dall’offerta sottoscritta.

Prima di partire conviene quindi verificare traffico dati incluso, costo delle chiamate, SMS, eventuale rinnovo automatico dei pacchetti e disponibilità del 4G o 5G in roaming. Anche il VoLTE merita attenzione: la compatibilità delle chiamate su rete 4G può dipendere da telefono, profilo dell’operatore e accordi con la rete visitata. Navigare in LTE non garantisce automaticamente che anche la voce funzioni nello stesso modo.

Una buona precauzione è salvare offline i contatti dell’assistenza e la pagina con le condizioni del proprio piano. All’arrivo, prima di attivare il roaming dati, è utile leggere il messaggio informativo inviato dall’operatore. In questo modo si evitano addebiti inattesi e si sa già quale rete selezionare manualmente se la registrazione automatica non dovesse funzionare.

eSIM da viaggio: il piano B che può salvare la vacanza

Chi vuole un piano B può preparare una eSIM da viaggio o una SIM locale, verificando prima che lo smartphone sia sbloccato e compatibile. Molte eSIM turistiche offrono soltanto dati: WhatsApp, mappe e posta funzionano, ma il profilo può non fornire un numero tradizionale per chiamate e SMS. Gli eventuali codici bancari continueranno ad arrivare sulla SIM principale solo se questa resta attiva e raggiungibile in roaming.

Meglio installare l’eSIM quando si dispone ancora di una connessione affidabile, controllando però le condizioni del fornitore perché alcuni piani iniziano a decorrere dall’installazione e altri dal primo collegamento alla rete estera. Il controllo più importante prima della partenza è quindi semplice: verificare modello, compatibilità, roaming e costi. Pochi minuti a casa possono evitare di ritrovarsi senza connessione proprio quando servono mappe, prenotazioni o comunicazioni importanti.