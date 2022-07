Prime Day 2022 è già arrivato: ecco 5 bombe tech da acquistare oggi

Il Prime Day di si avvicina sempre più, e quasi a voler stuzzicare i nostri appetiti Amazon anticipa anche oggi qualche offerta di quelle davvero succulente. Noi ne abbiamo selezionate una manciata tra quelle che riteniamo più interessanti.

Videocamera di sicurezza in HD ed Echo Show, combo smart

Da oggi, il bundle formato da un Echo Show 5 (2ª generazione, modello 2021) e un Blink Outdoor, ovvero tutto ciò che ti serve per creare la tua Casa Intelligente e sicura, è disponibile su Amazon al prezzaccio di 65 euro. In questo modo risparmi 118€ sul prezzo di listino del pacchetto. Entrami i dispositivi, seppur super completi, sono progettati per essere configurati autonomamente in pochi minuti. Non sono necessari cablaggi o un’installazione da parte di professionisti.

Samsung Galaxy S21 FE, un flagship a prezzo assurdo

Il Samsung Galaxy S21 FE nella colorazione White è in questo momento in super offerta su Amazon nella sua colorazione bianca. Questo eccellente flagship è infatti disponibile al prezzo più basso di sempre grazie a un super sconto: 429 euro con le spese di spedizione gratuite. Parliamo di un taglio del 39% sul prezzo di listino per un super smartphone con uno schermo immersivo per dare più spazio ai tuoi contenuti, e un chip è veloce e potente per giochi ad alto contenuto grafico e il multitasking. Lo sconto viene applicato in automatico al check-out.

Due Echo Dot di quarta generazione a 18€ cad.

Si, hai letto bene. Grazie ad un’offerta anticipata per il Prime Day 2022, acquisti Echo Dot di quarta generazione ad un prezzo imperdibile: Se aggiungi due Echo Dot al carrello e inserisci il codice sconto DOT4 paghi solo 37,98€ in totale, cioè 18,99€ ciascuno! È possibile pagare uno dei migliori smart speaker del mercato ad un prezzo inferiore della generazione precedente? Si, grazie all’offerta che ti presentiamo oggi. Parliamo dell’ultima versione di Echo Dot, quella col supporto all’audio HD senza perdita di qualità.

Chuwi HeroBook Air è in offerta lampo a un prezzo incredibile

Chi l’ha detto che bisogna spendere 1000 euro o più per acquistare un notebook leggero, potente e con un design curato? Se acquisti subito il portatile Chuwi HeroBook Air in offerta su Amazon hai l’opportunità di fare tuo un notebook di qualità con un design identico al MacBook Air di Apple, ma con un prezzo che equivale a 1/5. Nonostante il prezzo molto economico, il notebook di Chuwi è la risposta ideale se sei alla ricerca di un portatile con display da 11,6 pollici con un ottimo rapporto qualità/prezzo, sottile, leggero e potente.

Amazon Fire TV Cube: proposta indecente a 69€

L’eccezionale e iconico lettore multimediale Amazon Fire TV Cube è al momento disponibile al suo minimo storico a soli 69€ con le spedizioni rapide e gratuite garantite da Prime. In pratica lo paghi il 48% in meno del suo prezzo di listino. Questo dispositivo non ha bisogno di presentazioni: design elegante e minimalista, bello da mostrare accanto alla TV, è anche e soprattutto ideale per lo streaming in 4K Ultra HD. E’ il più potente lettore multimediale della serie Fire TV, per un’esperienza di streaming in 4K, rapida, senza intoppi e a mani libere. Dimenticati il telecomando e trova i tuoi contenuti preferiti usando solo la tua voce grazie al controllo vocale tramite Alexa.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.