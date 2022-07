Prime Day 2022: gli Apple Watch in offerta, series 7 e 6 fino al 42%

Rullo di tamburi, i Prime Day 2022 sono arrivati e non c’è occasione migliore per acquistare prodotti tecnologici a prezzi stracciati. Da tempo desideravi mettere al polso un Apple Watch? Allora eccoti servite le tue occasioni da non perdere.

Con sconti che arrivano fino al 42%, credimi non hai tempo da perdere. Gli ultimi modelli sul mercato sono qui per stupirti. Decidi tu la variante e la colorazione, i prezzi sono veramente incredibili.

I servizi Prime sono ovviamente attivi quindi acquista il tuo preferito al volo e non solo, ricevilo in tempi record senza costi aggiuntivi.

Apple Watch: i migliori da acquistare in questi Prime Day 2022

Non c’è storia che tenga: se hai prodotti che appartengono all’ecosistema Apple, mettere al polso uno smartwatch firmato da Casa Cupertino è praticamente l’apoteosi. Non per nulla questi prodotti sono tra i più ricercati e pensa un po’, ora sono in offerta.

In modo particolare puoi acquistare quelli appartenenti alla serie 7 o alla serie 6.

Apple Watch Series 7: le caratteristiche salienti

Bello da far paura, l’Apple Watch Series 7 si caratterizza per un display Retina Always-On che personalizzi come vuoi grazie ai quadranti di sistema. Ancora più robusto, con il cristallo posizionato nella parte interiore non corri rischi di rovinare i sensori e tieni sotto controllo la tua salute e non solo.



Infatti hai diverse modalità sportive a portata di polso e l’immancabile funzione ECG che ormai è diventata un must.

Lo trovi in numerose colorazioni e in due configurazioni differenti, GPS o GPS + Cellular.

Con i Prime Day i prezzi di partenza sono di:

409€ su Amazon con uno sconto del 13% per la versione da 45mm GPS;

per la versione da 45mm GPS; 379€ su Amazon con uno sconto del 14% per la versione da 41mm GPS;

per la versione da 41mm GPS; 509€ su Amazon con uno sconto del 11% per la versione da 45mm GPS + Cellular;

per la versione da 45mm GPS + Cellular; 479€ su Amazon con uno sconto del 11% per la versione da 41mm GPS + Cellular.

Prime Day, Apple Watch Series 6 in sconto

Modello precedente ma eleganza al pari di quello nuovo. Apple Watch Series 6 è ancora un’ottima alternativa soprattutto se vuoi puntare a un prodotto eccezionale e di prima classe. In promozione al Prime Day, infatti, trovi la versione più avanzata realizzata in acciaio inossidabile.



In modo particolare è disponibile:

429€ su Amazon con uno sconto del 42% per la versione da 40mm GPS + Cellular;

per la versione da 40mm GPS + Cellular; 499€ su Amazon con uno sconto del 41% per la versione da 44mm GPS + Cellular.

