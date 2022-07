Prime Day 2022, gran finale: 5 offerte da NON PERDERE sotto i 20€

Il Prime Day di Amazon sta per concludersi, dopo due giorni di offerte spesso pazzesche. Ma volendo, ancora adesso potete portarvi a casa qualche gadget interessante, anche spendendo poco. Non ci credete? Allora guardate cosa abbiamo trovato noi sotti ai 20 euro.

Prime Day 2022, ecco quali prodotti mettere già nel carrello

Per rendervi le cose più agevoli abbiamo pensato di aiutarvi nella selezione con qualche piccolo suggerimento, trovando per voi cinque prodotti in particolare che secondo noi non dovrebbero mancare nella vostra lista degli acquisti per chiudere alla grande questa due giorni. In questo modo potrete concludere alla grande gli Amazon Prime Day 2022.

Lampadine LED Alexa Inteligente WiFi E27

Le lampadine LED intelligenti ANTELA ti consentono di creare scene personalizzate per gli elettrodomestici in modo che funzionino come preferisci. Puoi creare varie scene e iniziare a realizzare una vita colorata attraverso il sistema di illuminazione wireless personale. Più di 16 milioni di colori tra cui scegliere, oltre a tutte le temperature di colore, luminosità e colori.

Amazon Echo Dot, MAI così scontato

L’Echo Dot di 4ª generazione che stavi sognando da tempo è in super offerta col 67% di sconto su Amazon con le spedizioni rapide e gratis di Prime. In questo momento puoi infatti averlo con appena 19 euro, vale dire ben 40 euro in meno, e aprirti un mondo di possibilità. Perché questo dispositivo è molto più che un semplice speaker, è un amico che ti accompagna tutto il giorno in ogni attività domestica con l’assistente vocale Alexa.

Auricolari Bluetooth 5.1

Interessanti anche queste cuffie bluetooth senza fili, che sono ergonomiche e dotate di 3 tappi in silicone, progettati per diverse forme di orecchio per garantire una comoda vestibilità, perfetto per lo sport e l’esercizio fisico. L’antenna smart integrata in combinazione con il chip bluetooth 5.1 garantisce una connessione stabile e a bassa latenza fino tra gli auricolari wireless BE1036S e lo smartphone. Non si disconnette nemmeno su metropolitane affollate.

Anykuu, sveglia digitale con proiettore 6.7”

Questa sveglia digitale con proiettore ha 2 livelli di regolazione della luminosità della proiezione e un angolo regolabile di 180°. La radiosveglia con proiettore inizia a riprodurre le stazioni radio premendo il pulsante ” RADIO”, è possibile pre-impostare 15 stazioni radio e regolare 15 livelli di volume a sveglia è dotata di un’antenna per migliorare il segnale radio. Il retro della orologio con proiettore ha una porta di uscita USB per caricare il tuo smartphone con la specifica dell’adattatore di alimentazione raccomandata di 5V 2A. Un gioiellino.

Mini powerbank con cavi integrati, batteria esterna 5000 mAh

Un powerbank torna sempre utile di questi tempi, e quello in questione ha perfino 2 cavi integrati, così è possibile caricare telefoni USB-C e iPhone contemporaneamente, anche con una porta USB universale per ricaricare un terzo dispositivo. Molto piccolo e molto leggero, le sue dimensioni sono 10,5 x 6,4 x 1,3 cm, peso 102 g, ha una batteria di 5000 mAh di potenza: offre pertanto all’iPhone 8 due ricariche complete, e così via.

Vi ricordiamo che tutte le spedizioni sono completamente gratuite per coloro che hanno un abbonamento Prime attivo sul proprio account. Affrettatevi perché entro stasera gli sconti spariranno.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.