Prime Day 2022: hard disk portatili in offerta

Se ti serve un hard disk portatile come archivio di film, foto e musica, per i backup del computer o come deposito di giochi e salvataggi per la console, il Prime Day ti svolta la giornata. Ecco i migliori sconti sugli hard disk portatili dal più al meno scontato.

Seagate FireCuda

IL Seagate FireCuda non è solo un semplice hard disk esterno: è un vero e proprio Hub di Gioco con 8 TB diu spazio, illuminazione LED RGB e doppia porta USB. Include 3 Anni di Rescue Services, e non è solo performante e di qualità: è anche bellissimo. Al Prime Day costa 166€ invece di 329,99€ pari a uno sconto del 49%.

Seagate Desktop Drive

Il Seagate Desktop Drive da 8 TB è capiente e potente, include una porta USB 3.0 ed è compatibile con PC Desktop, PC Portatili e Mac. Include 2 Anni di Servizi Rescue, e costa 155,99€ invece di 230€ pari a uno sconto del 48%.

LaCie Rugged Mini

Super imbottito e resistente agli urti estremi, il LaCie Rugged Mini è un piccolo e compatto hard disk esterno da 4TB resistente agli Urti e alle Cadute, compatibile con PC e Mac. Include cavo USB-C e costa 135,99€ invece di 190,99€ solo per il Prime Day.

È in promo anche la versione da 1TB a 72,99€ e quella da 5TB a 159€.

Il Meno Costoso

È il meno costoso della carrellata. Piccolo, compatto, con archiviazione da 1TB, il Seagate One Touch è un’edizione speciale per Amazon. Include 2 Anni Rescue Services, 4 Mesi di Adobe Creative Cloud e funziona perfettamente sia con PC che con Mac.

Il Seagate One Touch 1TB costa 59,99€ invece di 69,99€.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.