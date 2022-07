Prime Day 2022: i capelli asciugali SMART con questa bomba XIAOMI

Chi bello vuole apparire, il tempo in modo smart deve saper gestire. Non diceva così il detto? Beh, anche se mi son presa un po’ di libertà poetica fattelo dire, ciò che ti ho detto è totalmente possibile. Un esempio? Questo asciugacapelli firmato Xiaomi.

Dimensioni compatte per portarlo anche in viaggio, combina diverse tecnologie al suo interno e rende i tuoi capelli setosi e lucidi come non mai. Con il Prime Day 2022 costa poco e ne vale la pena, completa l’acquisto ora per portarlo a casa con soli 36€.

Le spedizioni sono veloci e gratuite in tutta Italia con Prime attivo sul tuo account.

Asciugacapelli Xiaomi, la bombetta da non perdere al Prime Day 2022

Se c’è un prodotto su cui non devi sacrificarti, quello è l’asciugacapelli. Certo puoi spendere poco ma sai cosa succede? Che i modelli più economici pompano calore a non finire, raggiungendo temperature infernali e rendendo i tuoi capelli paglia.

Con Xiaomi questo non accade e soprattutto elimini anche il crespo. Grazie agli ioni negativi rilasciati in fase di asciugatura aggiungi brillantezza e scongiuri l’effetto nido d’uccello. Con un beccuccio dotato di attacco magnetico e protezione del calore, questo prodottino è una vera bomba.

Persino di design, non si rovina ed è realizzato con materiali di qualità. In altre parole hai un 100/100 sotto tutti i punti di vista. Ancora non sei convinto? Allora sappi che senza sforare le temperature massime, dimezza i tempi di asciugatura in una sola mossa.

Cosa stai ancora aspettando? Collegati immediatamente su Amazon e acquista al volo il tuo asciugacapelli Xiaomi al Prime Day 2022. Con gli sconti lo paghi appena 36€ ed elimini ogni diavolo per capello. Spedizioni veloci e gratuite in tutta Italia.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.