Prime Day 2022: i migliori smartwatch in offerta

Amazon Prime Day 2022 è partito oggi 12 luglio: si tratta di una lunga giornata di sconti e offerte messi a disposizione in esclusiva per gli utenti Amazon Prime. Chi si iscrive allo speciale abbonamento, che abbatte i tempi ed i costi di spedizione sul negozio online, può avvalersi di questa speciale giornata di offerte che è possibile seguire con varie modalità. Tra le tante offerte, spiccano ovviamente quelle inerenti gli smartwatch. Ce ne sono così tante, che è difficile poterne selezionare solo una manciata. Comunque noi ci abbiamo provato, ecco la nostra lista.

I migliori smartwatch per il Prime Day 2022

Qui in basso, in ordine di prezzo crescente, quindi dal più economico al più costoso, puoi trovare facilmente alcuni dei wearable che più ti possono interessante.

mebossco Smartwatch

Piccolo, compatto e valido sotto tutti i punti di vista, questo smartwatch con schermo da 1,69 pollici e quadrante modificabile include funzioni più pratiche, activity tracker ( contapassi, calorie, distanza), cardiofrequenzimetro da polso, 24 modalità sportive, monitoraggio del sonno, cronometro, previsioni del tempo, promemoria sedentari, controllo fotocamera, controllo musica, sveglia, trova telefono. Allo stesso tempo, ogni volta che ricevi messaggi da app dallo smartphone, sms, o informazioni, lo sport watch vibra leggermente. E’ in offerta su Amazon con il 50% di sconto: risparmi 28 euro.

Amazfit T-Rex

Robustezza e affidabilità sono particolarmente importanti per gli smartwatch per uso esterno. Amazfit T-Rex ha ottenuto 12 certificazioni di livello militare, che ne garantiscono la robustezza e la resistenza negli ambienti più difficili. La struttura di Amazfit T-Rex è robusta, solida con angoli definiti e dall’aspetto forte. Il design robusto, evidente nei dettagli del corpo e della struttura interna, racchiude un senso di robustezza e praticità, rendendolo forte dentro e fuori, e trasformandolo così in un partner affidabile. Compralo su Amazon a soli 79 euro con il 37% di sconto.

Zepp E Smartwatch

Elegante, stiloso, il design della versione rotonda di Zepp E si ispira agli elementi armoniosi della natura. È dotato di un unibody impeccabile che fa scorrere dolcemente ogni raggio di luce e ombra sul quadrante dell’orologio 3D. Fallo tuo a soli 86 euro, con un clamoroso risparmio del. Il Personal Activity Intelligence3 di Zepp E trasforma i sofisticati dati sulla frequenza cardiaca e sulle attività in un’unica metrica. Che si tratti di camminata quotidiana, corsa, ciclismo o qualsiasi altro sport tra gli 11 sport supportati, puoi avviare una modalità di allenamento professionale corrispondente.

realme Watch S Pro

Il realme Watch S Pro è dotato di un display Pro da 1,39″, che è un ampio touchscreen AMOLED ad alta risoluzione e alta luminosità, e fornisce immagini fantastiche di tutte le tue informazioni. La funzione di visualizzazione always-on dell’orologio Watch S Pro mostra l’ora sul tuo continente di scrittura come un tipico orologio, in modo da poter controllare l’ora con un colpo d’occhio. Durata della batteria fino a 14 giorni: dotato di una batteria grande ed efficace da 420mAh, Watch S Pro può durare facilmente fino a 14 giorni di utilizzo continuo, abbastanza per andare in vacanza senza preoccupazioni Compralo ora a soli 89 euro, con un bel risparmio del 31%.

Amazfit Smartwatch GTR 2

L’ampio schermo AMOLED HD da 1,39 pollici con una densità di pixel di 326 ppi è chiaro e vibrante. Sono disponibili dozzine di diversi tipi di quadranti dell’orologio con modelli di visualizzazione costantemente attivi, in modo da poter mostrare l’ora anche quando le altre funzioni dell’orologio sono inattive e rendere il tuo Amazfit GTR 2 un capolavoro unico di cambiamento e creatività. L’Amazfit GTR 2 è equipaggiato con il BioTracker 2 sviluppato da Huami, con il quale è possibile effettuare un monitoraggio della frequenza cardiaca 24 ore su 24. Ora può essere tuo a soli 118 euro, con un risparmio netto del 30%.

