Prime Day 2022: i prodotti Amazon brand da non perdere

È finalmente partito il Prime Day 2022 di Amazon, l’occasione più ghiotta dell’estate per mettere le mani su migliaia di prodotti in forte sconto tra cui un gran numero di gadget targati Amazon. In questo articolo andremo a scoprire sei prodotti super scontati caratterizzati da un ottimo rapporto qualità/prezzo e una comprovata affidabilità per quanto riguarda le loro performance, per così dire.

I migliori prodotti del brand Amazon in offerta per il Prime Day 2022 Oltre quindi ai tantissimi prodotti di varie marche disponibili oggi sul sito Amazon, ci sono anche quelli più strettamente correlati all’ecosistema dell’azienda americana. Soprattutto tutti quei dispositivi tech legati al concetto di smarthome e, ovviamente, alla “figura” virtuale di Alexa.

Da oggi, il bundle formato da un Echo Show 5 (2ª generazione, modello 2021) e un Blink Outdoor, ovvero tutto ciò che ti serve per creare la tua Casa Intelligente e sicura, è disponibile su Amazon al prezzaccio di 65 euro. In questo modo risparmi 118€ sul prezzo di listino del pacchetto. Entrambi i dispositivi, seppur super completi, sono progettati per essere configurati autonomamente in pochi minuti. Non sono necessari cablaggi o un’installazione da parte di professionisti. Al lavoro, a spasso con il cane o in vacanza, con questa coppia di device puoi fare mille cose, anche quando non sei a casa.

Ring Video Doorbell ed Echo Show, che combo

Sempre in tema Echo Show 5, il device viene venduto anche in bundle con il super utile campanello SMART Ring Video Doorbell Wired al clamoroso prezzo di 39 euro. Proprio così: praticamente ti vengono regalati, visto che ti costano il 72% in meno sul prezzo di listino del pacchetto, ovverosia 144 euro. Blink Outdoor è concepita ad esempio per resistere agli agenti atmosferici e aiutarti a proteggere la tua abitazione all’interno o all’esterno, con il sole o con la pioggia. Di fatto puoi vedere sempre chi c’è alla porta d’ingresso in ogni momento, le stanze, avere notifiche del campanello e di movimento nell’app, hai l’integrazione Alexa, e la batteria di lunga durata, e così via.

Il fondamentale Echo Dot 3 a 17€

Proprio così: icredibile offerta di Amazon, di quelle che ti senti quasi costretto a sfruttare perché è talmente vantaggiosa che non puoi non approfittarne. L’Echo Dot di 3ª generazione lo trovi in questo momento disponibile a soli 17€, con le spedizioni rapide e gratis con Prime. Echo Dot è un altoparlante intelligente controllato tramite comandi vocali e connesso all’Alexa Voice Service, ideale da collocare in qualsiasi stanza. Vuoi ascoltare musica, notizie, avere informazioni e altro? Basta chiedere. Puoi anche chiamare chiunque possieda un dispositivo Echo, l’App Alexa o Skype e controllare dispositivi per Casa Intelligente compatibili usando solo la tua voce.

Amazon Kindle con luce frontale

Il nuovo Kindle ha uno schermo antiriflesso da 6’ e bordi più sottili per permetterti una facile lettura, come sulla carta stampata anche alla luce diretta del sole. E se sei un grande appassionato di lettura, non preoccuparti: per non affaticare i tuoi occhi è stata implementata una luce frontale regolabile integrata, per leggere in ambienti interni ed esterni in qualsiasi momento della giornata. Oggi può essere tuo a 44€, invece che 79,99€. Pensato per la lettura, è dotato di uno schermo touch antiriflesso per leggere come sulla carta stampata anche alla luce diretta del sole. La versione “Con pubblicità” (nota anche come “Con offerte speciali”) ti mostra un salvaschermo sponsorizzato quando il dispositivo ha lo schermo bloccato o è in standby.

Echo Auto con Alexa: AFFARONE su Amazon

Dopo un lungo periodo di assenza, su Amazon torna disponibile in vendita Echo Auto, in tempo per i saldissimi dei Prime Day. Perché ora, in questo momento, con appena 26 euro puoi farlo tuo con un bel risparmio pari al 50% (33 euro) e assicurandoti un prodotto decisamente valido e utile. Spedizioni rapide e gratuite garantite da Amazon. Echo Auto si connette ad Alexa dall’App Alexa sul tuo telefono e riproduce contenuti dall’impianto stereo della tua auto tramite cavo AUX o connettendosi al Bluetooth del tuo smartphone. Inoltre, dall’App Alexa è possibile attivare la modalità Auto, che trasforma il telefono in uno schermo intelligente pensato e ottimizzato per l’uso alla guida.

Switch HDMI 4K, 3 in 1

Tra i grandi prodotti legati ad Amazon, ce ne sono anche di più “piccoli” e meno appariscenti, ma non per questo meno utili. E’ il caso di questo dispositivo plug and play che risolve ogni problema di connessione a coloro che hanno poche porte HDMI. Disponendo di 3 ingressi e 1 uscita HDMI, infatti, il device rappresenta un’ottima soluzione per avere facilmente più sistemi di gioco o altre fonti collegati, anche in 4K. Il prezzo di listino è 19 euro, ma oggi puoi trovarlo in super offerta a soli 8 euro.

