iPhone 13 Pro Max, MEGA OFFERTA su Amazon

Se state cercando il top del top non lasciatevi sfuggire questa occasione. Infatti, abbiamo selezionato per voi una mega offerta direttamente dai Prime Day di Amazon per l‘iPhone 13 Pro Max che porta il suo prezzo a soli 1.199,00 €.

Top prestazioni al Top prezzo

Il top di gamma di casa della mela è dotato di un display super retina XDR da 6,7 pollici con tecnologia ProMotion per un’esperienza ancora più fluida e reattiva. Inoltre, è dotato di un refresh rate adattivo fino a 120 Hz e prestazioni grafiche eccezionali. Sotto al telaio troviamo un chip A15 Bionic per prestazioni massime senza compromessi. La batteria maggiorata consente a questo dispositivo un’autonomia maggiore rispetto a qualsiasi altro smartphone dell’azienda in passato. iPhone 13 Pro Max non ha nessun rivale in ambito video. È dotato di un nuovo sistema a tre fotocamere da 12 MP con scanner LiDAR. Troviamo la modalità macro, video in ProRes, stili fotografici, smart HDR 4, modalità notte, Apple Pro Raw e Registrazione video HDR a 4K con Dolby Vision. La fotocamera anteriore da 12 MP con tecnologia True Depth, vi consente di scattare selfie da paura per i vostri social. Inoltre, anche questa camera vi consente di registrare video HDR a 4K con Dolby Vision. Quando si ha un device del genere tra le mani la paura che vi cada a terra è sempre dietro all’angolo. Tuttavia, l’iPhone 13 Pro Max è resistente all’acqua grazie alla certificazione IP68, la migliore del settore. Invece lo schermo è protetto dal rivestimento in Ceramic Shield.

Adesso sta a voi scegliere la configurazione più adatta alle vostre esigenze. Potete acquistare il nuovo iPhone 13 Pro Max con quattro dimensioni diverse dello storage: 128 GB, 256 GB, 512 GB oppure 1 TB. Ampia scelta anche per la colorazione tra: argento, azzurro sierra, grafite, oro e verde alpino. Tuttavia oggi vi linkiamo la super offerta che abbiamo trovato su Amazon su una configurazione in particolare, che porta il prezzo di questo dispositivo a soli 1.199,00 €. Inoltre, vi ricordiamo che il 12 e il 13 luglio ci saranno i Prime Day su Amazon. Due giornate ricchissime di offerte per tutti gli iscritti al servizio Prime di Amazon.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.