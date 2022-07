iPad Pro: l'OFFERTA del giorno su Amazon

Il re dei tablet ad un super prezzo. Stiamo parlando dell’Apple iPad Pro, il top di gamma che non ha assolutamente rivali nella sua categoria oggi con un super sconto su Amazon, che porta il suo prezzo a soli 1.099,00 €. Questo tablet è dotato di un display Liquid Retina XDR super brillante. È perfetto per visualizzare e ritoccare contenuti con luminosità e contrasto elevati, come le foto e i video in HDR. Ci sono due tagli per lo schermo tra cui scegliere: il maxi da 12,9 pollici (quello che vi abbiamo linkato nell’offerta) oppure quello un po’ più piccolo da 11 pollici.

iPad Pro in promozione su Amazon

Sotto al telaio pulsa il nuovo e potentissimo chip M1. Consente velocità pazzesche, una grafica spettacolare e grazie alla batteria maggiorata un’autonomia che dura tutto il giorno. Insomma, per lavorare, creare e giocare l’iPad Pro non ha rivali. Connessioni veloci con o senza fili grazie alla porta Thunderbolt e al WiFi 6 e modulo 5 G. Infatti, con la porta Thunderbolt potete collegare periferiche professionali come monitor e dischi esterni. E sui modelli con connettività cellulare 5G frecciata a tutta velocità anche quando non c’è una rete WiFi nelle vicinanze. La fotocamera frontale ultra grandangolare con tecnologia TrueDepth e inquadratura automatica vi consente di realizzare videochiamate di alta qualità. Sulla parte inferiore invece troviamo due camere: una grandangolare da 12 MP e un’altra ultra-grandangolare da 10 megapixel, dotate di scanner LiDAR per esperienze AR coinvolgenti. Per poter rendere l’iPad Pro ancora più versatile e produttivo non potete non avere la Apple Pencil e la Magic Keyboard come accessori. Sono perfetti per disegnare un capolavoro, prendere appunti oppure preparare un business plan.

Insomma, se state cercando il tablet definitivo per il vostro lavoro, ma anche per il tempo libero, non lasciatevi sfuggire questa fantastica offerta su Amazon riguardante l’iPad Pro. Il prezzo con la quale potete acquistare il re dei tablet è di soli 1.099,00 €. Non fatevi scappare questa offerta!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.