OnePlus Nord: un ottimo smartphone OGGI in offerta

A questo giro il super sconto interessa uno degli smartphone più richiesti sul mercato. Stiamo parlando del OnePlus Nord, un medio gamma bello e potente che è in super offerta su Amazon a soli 368,54 €. Anche se è un device dell’anno scorso, a questo prezzo diventa un ottimo acquisto anche nel 2022, se teniamo conto del panorama mobile di quest’anno.

Che bomba questo OnePlus Nord in offerta

Il OnePlus Nord è dotato di un display da 6,44″ Amoled con frequenza di aggiornamento a 90 Hz. Una volta che proverete questo pannello non ne potrete più fare a meno per quanto è fluido e brillante. Questo dispositivo abbonda di camere. Infatti, qui troviamo quattro fotocamere posteriormente e due frontalmente, per poter catturare qualsiasi momento della vostra giornata. Le quattro camere posteriori sono da: 48 MP, 8 MP, 5 MP e 2 MP. Le fotocamere frontali sono da 32 MP e 8 MP. Quindi comparto fotografico top per qualsiasi situazione è condizione di luce. Grazie a lui scatterete foto da fare invidia ai vostri amici, da poter pubblicare sui vostri profili social. Anche la potenza non è da meno, qui troviamo il processore ad alte prestazioni Qualcomm Snapdragon 765G con connettività 5G. Il comparto hardware è composto anche da 8 o 12 GB di RAM che rendono questo device un fulmine per tutte le operazioni e 128 o 256 GB di memoria interna, il tutto per maggiori prestazioni, velocità reale e grandi quantità di dati. Da 4100 ma è stata ottimizzata perfettamente per poter garantire a questo dispositivo l’autonomia necessaria per affrontare tutta la giornata. Inoltre, la ricarica veloce di OnePlus vi consente di ricaricare il dispositivo da zero a cento in soli 30 minuti.

Ecco i principali motivi per la quale il OnePlus Nord è così tanto richiesto. Quindi, non fatevi scappare per nessun motivo questo sconto su Amazon che porta il suo prezzo a soli 368,54 €. Se fate questo acquisto possiamo garantire che non ve ne pentirete, perché è un super dispositivo ad un super sconto.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.