Prime Day 2023: 5 prodotti da mettere già oggi nel carrello con sconti fino al 73%

Come vi abbiamo riportato in questi giorni, il Prime Day di Amazon torna quest’anno l’11 e il 12 luglio, ma volendo, già adesso potete portarvi avanti scegliendo alcuni dei prodotti che più vi interessano per metterli già nel carrello. A quel punto potete già completare l’ordine.

Prime Day 2023, ecco quali prodotti mettere già nel carrello

Per rendervi le cose più agevoli abbiamo pensato di aiutarvi nella selezione con qualche piccolo suggerimento, trovando per voi cinque prodotti in particolare che secondo noi non dovrebbero mancare nella vostra lista degli acquisti. Per l’Amazon Prime Day 2023 potreste per esempio già mettere nel carrello la coppia Ring Intercom ed Echo Dot (5ª gen.), una soluzione innovativa per rendere smart il tuo citofono esistente. A un prezzo assurdo, ovverosia appena 51€ con lo sconto del 73% e con tanto di spedizioni veloci, sicure e gratuite via Prime.

Passando alle telecamere di sicurezza, la Ring Stick Up Cam Battery è una telecamera a batteria che può essere installata ovunque, sia in ambienti interni che all’esterno. Parla, ascolta e guarda persone e animali domestici dal tuo telefono, tablet o da un dispositivo Echo. Con Live View puoi controllare la tua casa in qualsiasi momento tramite l’app Ring. Con soli 59€ la puoi fare tua, approfittando dell sconto anticipato del 40%.

L’offerta Amazon di oggi col 50% di sconto su ben DUE Echo Show 5 di 3ª generazione è una di quelle che non puoi farti scappare per nessuna ragione al mondo se sei alla ricerca di un ottimo schermo intelligente dotato di Alexa. La famiglia Echo Show di Amazon è da sempre considerata la punta di diamante del settore e, con l’occasione di oggi, hai la scusa perfetta per ricevere a casa in appena un giorno una coppia di device che imparerai ad amare sin dal primo momento.

La nuova generazione di Echo Dot è splendida, ricca di tante nuove funzioni e migliorato in quelle vecchie. Caratterizzato infatti da un riprogettato sistema audio che ne migliora pesantemente il suono rispetto alla serie precedente e dalla presenza di sensori di temperatura integrati, il dispositivo oggi è disponibile su Amazon con un’offerta super vantaggiosa: due dispositivi a 42€, e con le spedizioni rapide, sicure e gratuite.

Passando a tutt’altro prodotto, c’è il nuovo Blink Video Doorbell, il primo videocitofono Amazon Blink. Al lavoro, a spasso con il cane o in vacanza, Blink Video Doorbell permette di vedere sempre chi c’è alla porta d’ingresso della propria casa in ogni momento, grazie a funzioni come audio bidirezionale, video HD giorno e notte, notifiche del campanello e di movimento nell’app, integrazione Alexa, e batteria di lunga durata e può essere installato con o senza cavi. Prezzo: 39€.

Prime Day, lo ricordiamo, è un evento annuale esclusivo per i clienti Amazon Prime, che consiste in due giorni di grandi offerte su prodotti di piccole e medie imprese di ogni categoria. Per fruire di tutte le offerte è necessario essere quindi abbonati ad Amazon Prime. Sottoscrivere un abbonamento è facile e ha diversi vantaggi.

Tra questi consegne in 1 giorno lavorativo per tutti i prodotti con dicitura Amazon Prime e gratuite in 2 ore con Amazon Prime Now. E ancora: accesso gratuito al catalogo Amazon Prime Video, al servizio di ebook Prime Reading, all’archivio foto illimitato con Prime Photo e molto altro. Ci sono due opzioni di abbonamento ad Amazon Prime: mensile, al costo di 3,99 euro al mese annuale, al costo di 36 euro l’anno. Per iscriversi basta seguire questo link e seguire le istruzioni.

