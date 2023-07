Prime Day 2023: gli Apple Watch in offerta su Amazon ad un prezzo INCREDIBILE

Se stai cercando i migliori smartwatch da acquistare e vuoi approfittare delle offerte Prime Day 2023 di Amazon, allora devi assolutamente acquistare uno di questi modelli di Apple Watch: in offerta ora ad un prezzo che non troverai facilmente in giro.

Apple Watch Series 8: il compagno di tutti i giorni

Ideale per chi cerca il massimo della salute e del fitness. Questo smartwatch ha una cassa in alluminio color mezzanotte con cinturino sport color mezzanotte, che lo rende elegante e confortevole da indossare. Ha un display Retina sempre attivo, che mostra le informazioni importanti senza dover alzare il polso. Ha anche molte funzioni che ti aiutano a monitorare la tua salute, come l’app Livelli O₂, che misura i livelli di ossigeno nel sangue, l’app ECG, che controlla il battito cardiaco, e l’app Respira, che monitora il tuo livello di stress.

Apple Watch Ultra: lo smartwatch definitivo

Perfetto per chi ama l’avventura e vuole esplorare il mondo. Questo smartwatch ha una robusta cassa in titanio e un Trail Loop blu/grigio, che lo rende resistente e adatto a ogni situazione.

Ha un display Retina sempre attivo con rivestimento antiriflesso, che mostra chiaramente anche alla luce del sole. Ha anche molte funzioni che ti aiutano a navigare e a comunicare ovunque, come il GPS di precisione, la bussola digitale, l’altimetro barometrico, la cartografia integrata e la connettività cellulare integrata. Inoltre, è il tuo compagno di fitness e salute, con più di 100 tipi di allenamento tra cui scegliere, il monitoraggio del battito cardiaco e dei livelli di ossigeno nel sangue, e la memoria interna da 32 GB per ascoltare la musica o i podcast.

Apple Watch SE: essenziale e potente

Offre le funzioni principali a un prezzo conveniente. Questo smartwatch ha una cassa in alluminio color galassia con cinturino sport color galassia, che lo rende moderno e versatile. Ha un display Retina, che mostra le informazioni essenziali con una grafica dettagliata.

Ha anche molte funzioni che ti aiutano a gestire la tua vita quotidiana e a stare in forma e ti permette di ricevere chiamate, messaggi e notifiche dal tuo iPhone. Presente anche Siri, l’assistente vocale intelligente, Apple Pay, più di 100 tipi di allenamento tra cui scegliere, il monitoraggio del battito cardiaco e delle calorie bruciate, e l’app Sonno.