Prime Day 2023, i prodotti Amazon brand da non perdere: sconti pazzeschi fino al 60%

È finalmente partito il Prime Day 2023 di Amazon, l’occasione più ghiotta dell’estate per mettere le mani su migliaia di prodotti in forte sconto tra cui un gran numero di gadget targati Amazon. In questo articolo andremo a scoprire sei prodotti super scontati caratterizzati da un ottimo rapporto qualità/prezzo e una comprovata affidabilità per quanto riguarda le loro performance, per così dire.

I migliori prodotti del brand Amazon in offerta per il Prime Day 2023

Oltre quindi ai tantissimi prodotti di varie marche disponibili oggi sul sito Amazon, ci sono anche quelli più strettamente correlati all’ecosistema dell’azienda americana. Soprattutto tutti quei dispositivi tech legati al concetto di smarthome e, ovviamente, alla “figura” virtuale di Alexa.

Amazon Smart Air Quality Monitor – Sconto del 21%

Con Amazon Smart Air Quality Monitor controlli e monitori la qualità dell’aria nella tua casa, così da non perdere di vista i 5 fattori più importanti: particolato (PM 2.5), composti organici volatili (VOC), monossido di carbonio (CO), umidità e temperatura. Il dispositivo esegue il monitoraggio della qualità dell’aria e può registrare i livelli di monossido di carbonio (CO), ma non sostituisce gli allarmi per il monossido di carbonio e non è certificato come allarme o rilevatore di CO. Col 21% di sconto, gli utenti Prime lo pagano solo 49€.

Router/extender mesh Wi-Fi Amazon eero – Sconto del 17%

Il router Wi-Fi mesh eero si collega al tuo modem per offrirti una connessione Wi-Fi veloce e stabile in casa su una superficie fino a 140 m². Compatibile con il tuo provider di servizi Internet – eero si connette al tuo modem per portare la tua attuale connessione Internet in qualsiasi punto della casa. Si configura in pochi minuti e ti consente di gestire e controllare la tua rete ovunque tu sia. Oggi con l’anticipo dei Prime Day lo prendi col 17% di sconto e a 49€.

Echo Dot con orologio (5ª gen.) – Sconto del 57%

L’Echo Dot è l’altoparlante intelligente con Alexa più venduto. Dal design sobrio e compatto, questo dispositivo offre un suono ricco, con voci nitide e bassi bilanciati. Leggi che ore sono e controlla le sveglie e i timer che hai impostato sul display LED. Chiedi ad Alexa di raccontare una barzelletta, riprodurre musica, rispondere a domande, leggerti le ultime notizie, darti le previsioni del tempo, impostare sveglie e molto altro. Prima, ovviamente, acquistalo su Amazon a soli 29 euro tutto incluso.

Fire TV Stick 4K con telecomando vocale Alexa (con comandi per la TV) – Sconto del 63%