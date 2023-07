Prime Day 2023: offerte LEGO più economiche

Da pochi minuti sono online le offerte del Prime Day 2023 di Amazon. In questo articolo trovi le migliori promo valide fino alle 23:59 di domani, mercoledì 12 luglio, sui LEGO. Anzi, le migliori offerte più economiche, per cui è sufficiente un budget compreso tra i 25 e 50 euro. Dal grande classico con protagonista Harry Potter all’alta velocità con i modelli Technic, senza dimenticare l’onnipresente universo di Star Wars.

Le migliori offerte LEGO più economiche al Prime 2023

Iniziamo la carrellata delle offerte più economiche di LEGO al Prime Day di Amazon con la confezione Harry Potter Stendardo della Casa Serpeverde in sconto del 34%. Gioco da collezione per bambini a partire dai 9 anni, replica fedelmente la Sala Comune del Castello di Hogwarts con le minifigure di Draco Malfoy. Ieri costava 33,24 euro.

E ora passiamo a un pezzo da collezione, per grandi e piccoli. Tra le offerte del Prime Day segnaliamo lo sconto del 26% sul capolavoro LEGO Technic McLaren Senna GTR, autentica icona della pista per una bellezza mozzafiato. A fare la differenza qui sono i particolari, con un’estrema cura per la riproduzione fedele del motore V8 e le porte ad apertura verticale. Ieri costava 46,99 euro.

Un altro modello da collezione è la confezione LEGO Star Wars contenente il Casco del Mandaloriano, in sconto del 25% rispetto al prezzo di listino. Un kit di modellismo per adulti, da conservare come una sorta di trofeo o cimelio sulla propria scrivania, in segno di riverenza al leggendario cacciatore di taglie. Ieri costava 59,99 euro.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Si No Acconsento al trattamento dei dati per attività di marketing. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.