Prime Day 2023, partenza ANTICIPATA: le prime OCCASIONI sono da SBALLO

L’11 e 12 luglio torna il Prime Day 2023 di Amazon, l’appuntamento di offerte dedicato ai clienti Amazon Prime, che vedrà protagoniste anche le “Esperienze Prime Day”: eventi esclusivi di musica, weekend fuori porta con le piccole e medie imprese italiane e molte altre esperienze imperdibili aspettano i clienti Amazon Prime.

Due giorni di offerte su prodotti di molti marchi prestigiosi, ma anche di piccole e medie imprese italiane, in tutte le categorie – dalla moda all’elettronica passando per giochi e articoli per la casa – saranno disponibili durante tutto Prime Day, per grandi risparmi su moltissimi prodotti.

Amazon Prime Day 2023: già tanti i servizi in promozione

Se volete fare degli affari, non solo potete portarvi avanti fin da ora scegliendo alcuni dei prodotti che più vi interessano e metterli nel carrello, ma potete perfino fruire già delle prime occasioni. Ovviamente meglio se clienti Amazon Prime. Per abbonarvi potete seguire questo link oppure premere sul pulsante in alto in questa pagina, o a fine articolo.

Veri protagonisti dell’anticipo della due giorni di folle shopping sono i servizi offerti dal colosso dell’e-commerce. Anche quest’anno, infatti, i clienti Amazon Prime non dovranno aspettare Prime Day per iniziare lo shopping, visto che possono godere di offerte anticipate. Ad esempio, a partire dal 27 giugno si possono ottenere sconti esclusivi sui prodotti Amazon Fresh, mentre dal 21 luglio su quelli Amazon Supermercato, Music Unlimited, Audible e Kindle Unlimited. Eccoli tutti:

Fresh: €5 di sconto con l’acquisto di cinque prodotti inclusi in una speciale selezione che comprende prodotti caseari, carne, pesce, gastronomia e pasti pronti, dessert e snack, dispensa, cura personale, prodotti per la casa, bibite e articoli per l’infanzia.

Music Unlimited: 4 mesi di prova senza costi aggiuntivi con 90 milioni di brani senza pubblicità in HD e milioni di podcast.

Audible: abbonamento al servizio a soli 2,95€ al mese per 6 mesi e accesso senza limiti a un catalogo di migliaia di audiolibri, podcast e serie audio, da ascoltare dove e quando vuoi, anche offline, dall’app o dal sito (non sarà possibile utilizzare i 30 giorni di prova gratuita, dopo i 6 mesi l’abbonamento si rinnova automaticamente a 9,99€ al mese).

Kindle Unlimited: tre mesi di Kindle Unlimited a 0,00€ con tutti i vantaggi offerti da un accesso illimitato a oltre 1 milione di eBook su qualsiasi dispositivo.

Amazon Prime Day 2023: ecco i coupon da usare subito

Se fate un po’ di attenzione, tra le diverse offerte proposte già da adesso da Amazon ci sono alcuni prodotti davvero super interessanti, di quelli che a nostro parere non dovrebbero mancare nella vostra lista degli acquisti. Se siete per esempio alla ricerca di una coppia di cuffie True Wireless che somigliano a quella Apple e utilizzano bluetooth 5.2, allora non potete lasciarvi scappare l’occasionissima di questa coppia di auricolari bianchi di Xiaomi, che alla fine della fiera, vi verranno a costare una miseria.

Se anche voi volete poi finalmente entrare nel mondo delle smart home, allora occhio all’offerta Amazon di oggi col 35% di sconto sull’ottimo Echo Show 5 di 2ª generazione. E’ una di quelle che non puoi farti scappare per nessuna ragione al mondo se sei alla ricerca di un ottimo schermo intelligente dotato di Alexa. La famiglia Echo Show di Amazon è da sempre considerata la punta di diamante del settore e, con l’occasione di oggi, hai la scusa perfetta per ricevere a casa in appena un giorno un device che imparerai ad amare sin dal primo momento.

Sempre in tema smart home e brand Amazon, la coppia Ring Intercom ed Echo Dot (5ª gen.) di Amazon è una soluzione innovativa per rendere smart il tuo citofono esistente. Con questi dispositivi, puoi infatti gestire le visite e comunicare con i tuoi ospiti in modo semplice e conveniente. Questa combo è davvero magnifica e ti permette dunque di avere subito pronto tutto ciò che ti serve per il tuo videocitofono a un prezzo assurdo, ovverosia appena 51€ con lo sconto del 73% e con tanto di spedizioni veloci, sicure e gratuite via Prime.

“Last but not least” , che ne direste di una fantastica tastiera wireless compatta e leggera, ma estremamente performante, come questa elegante Logitech K380 di colore nero? Con appena 34€ te la porti a casa subito, scontata del 49% con le spedizioni super veloci e gratuite offerte da Amazon. E goderti la praticità della digitazione su computer desktop ‎anche con cellulare e tablet. Compatibile con Windows, Mac, Chrome OS, Android, iOS e ‎AppleTV.

Infine, per monitorare la vostra salute, ma anche epr chiamare e ricevere telefonate direttamente dal polso, che ne dite di questo interessante smartwatch costa davvero una miseria? Appena 24€ tra sconto e coupon, ma ha tantissime funzioni e uno schermo da 1.8” degni di un top di gamma. Inoltre è dotato di altoparlanti integrati di alta qualità, perfetti per essere sfruttati anche con la funzione per rispondere/ effettuare chiamate. Un piccolo gioiellino che vale la pena provare.

Sottoscrivere un abbonamento a Prime è facile e ha diversi vantaggi. Tra questi consegne in 1 giorno lavorativo per tutti i prodotti con dicitura Amazon Prime e gratuite in 2 ore con Amazon Prime Now. E ancora: accesso gratuito al catalogo Amazon Prime Video, al servizio di ebook Prime Reading, all’archivio foto illimitato con Prime Photo e molto altro. Ci sono due opzioni di abbonamento ad Amazon Prime: mensile, al costo di 3,99 euro al mese annuale, al costo di 36 euro l’anno.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.