Prime Day 2024: Amazon REGALA la soundbar Samsung con subwoofer

Uno dei più grandi sconti della giornata di oggi, l’ultima dei Prime Day 2024 di Amazon, comprende certamente la soundbar HW B530/ZF di Samsung. Questo dispositivo, dotato di subwoofer e telecomando, costa infatti il 18% in meno per un totale di 139 €.

La soundbar di Samsung è una delle più acquistate di sempre: è davvero potente

L’utente, una volta accesa questa soundbar, non può fare altro che farsi trasportare nel cuore dell’azione. Il merito è senza dubbio del 3D cinematic surround sound: questo consente di sentirai il rombo di un motore o il sottofondo della pioggia che cade come se fosse reale. Il sound surround 3D della soundbar Samsung offre dunque un livello di realismo mai visto prima e soprattutto su un dispositivo che ha un prezzo così contenuto.

Il suo sarà dunque coinvolgente e direzionale con il subwoofer che a sua volta offre un sound equilibrato a partire da un’estremità fino ad arrivare all’altra.

La tecnologia bass boost consente trasformare qualsiasi scena in un capolavoro ma anche di ascoltare la musica ad altissimi livelli. La configurazione si adatta gli spazi dell’ambiente in cui la soundbar viene installata. Si tratta quindi di un modo per avere un’altra visione dei film, delle serie TV un ascolto totalmente rivoluzionario della musica.

Esteticamente il prodotto si adatta a tutti gli ambienti in quanto è colorato di nero e molto discreto in termini di linee. C’è anche un telecomando per comandare la soundbar a distanza in modo da avere sempre tutto sotto controllo.

Oggi lo sconto è davvero eccezionale in quanto con il 18% in meno su Amazon si può portare a casa il prodotto per 139 € invece che per 169. Ci sono due anni di garanzia e la spedizione è prevista nel più breve tempo possibile.

