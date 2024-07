Prime Day 2024: i migliori smartphone in offerta

Il Prime Day è sbarcato su Amazon con una valanga di offerte strepitose valide fino a domani! Se hai intenzione di rinnovare il tuo smartphone, oggi è il momento giusto: hai a tua disposizione tantissimi modelli di ultima generazione a prezzi schock grazie a sconti davvero mai visti prima. Scegli quello più adatto alle tue esigenze e corri ad effettuare l’ordine, si tratta di occasioni irripetibili!

Gli smartphone top di gamma in super offerta Prime Day

Approfitta delle offerte Prime Day sugli smartphone top di gamma per rinnovare il tuo dispositivo ed acquistare un modello di ultima generazione ad un prezzo scontatissimo. Abbiamo selezionato per te i migliori modelli che oggi sono disponibili in promozione bomba: non farteli scappare!

Google Pixel 8 Pro

Google Pixel 8 Pro ha un nuovo chip Google Tensor G3 progettato con l’IA di Google per offrire funzionalità all’avanguardia per foto e video. Oggi è disponibile a soli 718 euro con uno sconto del 6%.

SAMSUNG Galaxy S24 Ultra

Il SAMSUNG Galaxy S24 Ultra è pronto per qualsiasi avventura grazie a un’armatura resistente in titanio integrata nel telaio. Oggi è disponibile a soli 1.118 euro con uno sconto del 5%.

Google Pixel 7a

Il Google Pixel 7a ha un sistema a doppia fotocamera posteriore con elaborazione avanzata dell’immagine che consente di scattare foto eccezionali. Oggi è disponibile a soli 359 euro con uno sconto del 10%.

Motorola Razr 50 Ultra

Il Motorola Razr 50 Ultra ha un display interno flessibile pOLED da 6.9″, brevettato per piegarsi perfettamente senza lasciare alcun segno. Oggi è disponibile a soli 1.018 euro con uno sconto del 12%.

Motorola Edge 50 Ultra

Il Motorola Edge 50 Ultra è realizzato con materiali di alta qualità e protezione IP68 per l’immersione in acqua. Oggi è disponibile a soli 798 euro con uno sconto del 7%.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.