Prime Day 2024: i prodotti Bosch da non perdere

Su Amazon impazza il Prime Day con una valanga di sconti su tantissimi articoli adatti a soddisfare qualsiasi tipologia di esigenza! Se sei un appassionato di fai-da-te, è il momento giusto per approfittare delle promozioni speciali su una serie di prodotti marcati Bosch. Le offerte sono riservate agli abbonati Prime ed hanno validità fino a domani quindi approfittane immediatamente!

I migliori prodotti Bosch in offerta Prime Day

Abbiamo selezionato per te i migliori prodotti Bosch che oggi trovi in offerta speciale su Amazon grazie alle promozioni bomba Prime Day. Si tratta di articoli indispensabili per i lavori di fai-da-te e bricolare: non farteli scappare!

Bosch Home and Garden Trapano battente-avvitatore a batteria

Bosch Home and Garden Trapano battente-avvitatore a batteria è un utensile 3-in-1 che può essere utilizzato per avvitare, forare e forare a percussione. Oggi è disponibile a soli 99 euro con uno sconto del 26%.

Bosch Accessories Set da 70 Pezzi di punte

Bosch Accessories Set da 70 Pezzi di punte è adatto per molteplici applicazioni su legno, pietra e metallo. Oggi è disponibile a soli 17 euro con uno sconto del 38%.

Bosch Set Universale di Utensili Manuali 25 Pezzi

Bosch Set Universale di Utensili Manuali 25 Pezzi è indispensabile per svolgere qualsiasi tipologia di lavoro di fai-da-te e bricolage. Oggi è disponibile a soli 49 euro con uno sconto del 39%.

Bosch Soffiatore/aspiratore elettrico

Bosch Soffiatore/aspiratore elettrico è un utensile 3 in 1 che consente di soffiare, aspirare e triturare foglie e residui di giardinaggio. Oggi è disponibile a soli 99 euro con uno sconto dell’11%.

Bosch Accessories 26 pz. Set di Bit Avvitamento con Cricchetti

Bosch Accessories 26 pz. Set di Bit Avvitamento con Cricchetti è ideale per tutte le comuni attività di avvitamento e installazione con cacciavite e trapano avvitatore. Oggi è disponibile a soli 9 euro con uno sconto del 55%.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.