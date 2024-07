Prime Day 2024: tutti i super sconti Apple da prendere al volo

Il Prime Day di Amazon è appena cominciato con sconti da far girar la testa! Approfitta di questi due giorni di mega offerte per acquistare gli articoli Apple in svendita totale. Ce n’è per tutti i gusti tra AirPods, Apple Watch, iPad, Apple Magic Mouse e così via. Corri immediatamente su Amazon a fare il tuo ordine, le occasioni sono più uniche che rare!

Prime Day: gli articoli Apple super scontati da non perdere

Ecco una selezione degli articoli Apple che, in occasione del Prime Day, trovi in offerta bomba su Amazon e quindi a prezzi stracciati. Approfittane subito, le promozioni sono valide solo fino al 17 Luglio!

Apple AirPods con custodia di ricarica tramite cavo (seconda generazione)

Apple AirPods con custodia di ricarica tramite cavo (seconda generazione) garantiscono un suono immersivo in qualsiasi ambiente. Oggi sono disponibili a soli 99 euro grazie ad uno sconto del 34%.

Apple Watch Series 9

L’Apple Watch Series 9 è il compagno essenziale per una vita più sana è diventato ancora più potente. Oggi è disponibile a soli 394 euro grazie ad uno sconto del 14%.

Apple AirPods Pro (2ª generazione) con custodia MagSafe (USB‑C) ​​​​​​​

Le Apple AirPods Pro (2ª generazione) con custodia MagSafe (USB‑C) hanno il chip Apple H2 progettato per spingere le eccezionali prestazioni audio ancora oltre. ​O​​​​ggi sono disponibili a soli 225 euro con uno sconto del 19%.

Apple AirPods (terza generazione) con custodia di ricarica Lightning ​​​​​​​

Le Apple AirPods (terza generazione) con custodia di ricarica Lightning ​​​​​​​ hanno un audio spaziale personalizzato con rilevamento dinamico della posizione della testa. Oggi sono disponibili a soli 155 euro con uno sconto del 22%.

Apple Nuovo AirPods Max

Le Apple Nuovo AirPods Max sono cuffie over-ear con driver dinamico progettato da Apple per un suono ad alta fedeltà. Oggi sono disponibili a soli 519 euro con uno sconto del 10%.

Apple 2022 iPad Pro da 12,9″

L’Apple 2022 iPad Pro da 12,9″ ha un brillante display Liquid Retina XDR con ProMotion, True Tone e ampia gamma cromatica P3. Oggi è disponibile a soli 1.399 euro con un mega sconto del 47%.

Apple 2022 iPad Pro da 11″

L’Apple 2022 iPad Pro da 11″ è dotato di Chip M2 con CPU 8-core e GPU 10-core. Oggi è disponibile a soli 1.149 euro con un mega sconto del 50%.

Apple Watch SE (2ª generazione, 2023)

L’Apple Watch SE (2ª generazione, 2023) hutto l’essenziale per motivarti a stare in forma, restare in contatto e monitorare la tua salute. Oggi è disponibile a soli 322 euro con uno sconto del 13%.

Apple 2022 iPad Air

L’Apple 2022 iPad Air ha una Fotocamera frontale da 12MP con ultra‐grandangolo e Inquadratura automatica. Oggi è disponibile a soli 499 euro con uno sconto del 24%.

Apple Pencil (USB-C)

L’Apple Pencil (USB-C) è perfetta per disegnare, prendere appunti, annotare documenti e molto altro. Oggi è disponibile a soli 74 euro con uno sconto del 17%.

Apple Magic Mouse

L’Apple Magic Mouse è subito pronto all’uso perché si abbina al volo al Mac o all’iPad, così puoi metterti al lavoro in un attimo. Oggi è disponibile a soli 75 euro con uno sconto del 31%.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.